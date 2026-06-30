Taylor Swift khép lại "Toy Story 5" bằng ca khúc khiến khán giả không nỡ rời rạp

Khi màn hình dần tối lại sau những phút cuối của “Toy Story 5”, rất ít khán giả vội đứng dậy rời khỏi rạp. Thay vào đó, nhiều người lặng lẽ ngồi lại, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng của “I Knew It, I Knew You” vang lên giữa phần credit.

Sau hơn hai giờ đồng hồ theo chân Woody, Buzz, Jessie và những người bạn bước vào cuộc phiêu lưu mới, bài hát của Taylor Swift giống như một lời tạm biệt nhẹ nhàng, đủ để cảm xúc của người xem không khép lại ngay khi bộ phim kết thúc.

Đó không phải một bản nhạc cao trào, không phải một ca khúc pop sôi động. Chỉ là tiếng guitar mộc mạc, giai điệu country-pop dịu dàng cùng giọng hát quen thuộc của Taylor Swift. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến đoạn kết của “Toy Story 5” trở nên trọn vẹn hơn.

Từ một người hâm mộ trở thành một phần của Toy Story

Điều khiến “I Knew It, I Knew You” trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở âm nhạc mà đó còn là câu chuyện phía sau bài hát.

Taylor Swift từng chia sẻ rằng cô lớn lên cùng “Toy Story”. Giống như hàng triệu đứa trẻ trên thế giới, nữ ca sĩ đã dành tuổi thơ để dõi theo những cuộc phiêu lưu của Woody và Buzz Lightyear. "Tôi luôn mong một ngày được viết nhạc cho những nhân vật mình yêu thích từ khi còn nhỏ", Taylor tâm sự.

Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi đạo diễn Andrew Stanton mời cô xem bản dựng đầu tiên của “Toy Story 5”. Ngay sau buổi chiếu bản dựng đầu tiên, Taylor trở về nhà và bắt đầu viết ca khúc. "Tôi lớn lên cùng Toy Story từ khi mới 5 tuổi. Được bước vào thế giới ấy theo cách này giống như một cuộc phiêu lưu mà tôi muốn tiếp tục đồng hành".

Có lẽ vì từng là một người hâm mộ, Taylor không chỉ nhìn thấy những nhân vật hoạt hình, cô nhìn thấy cả tuổi thơ của mình trong đó.

Tuổi thơ của Taylor Swift cũng gắn liền với thương hiệu hoạt hình Toy Story.

Sự kết hợp giữa Taylor Swift và đạo diễn Andrew Stanton.

Jessie trở thành nhân vật trung tâm của Toy Story 5, truyền cảm hứng cho sáng tác mới của Taylor Swift.

Jessie kể câu chuyện bằng giọng hát của Taylor Swift

Khác với những phần phim trước tập trung vào Woody và Buzz, “Toy Story 5” dành nhiều đất diễn hơn cho Jessie. Cô búp bê cao bồi phải đối diện với những ký ức cũ, nỗi sợ bị lãng quên và sự thay đổi của tuổi thơ trong thời đại màn hình điện tử.

Taylor Swift lựa chọn viết “I Knew It, I Knew You” hoàn toàn từ góc nhìn của Jessie. Không phải để kể một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về sự gắn bó, những cuộc chia ly và niềm tin rằng những người bạn thật sự sẽ luôn tìm thấy nhau.

Đó cũng là điều “Toy Story” đã theo đuổi suốt hơn 30 năm.

Nếu “When She Loved Me” từng khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt với câu chuyện Jessie bị bỏ lại trong “Toy Story 2”, thì “I Knew It, I Knew You” giống như một chương mới, nơi nhân vật học cách bước tiếp nhưng vẫn nâng niu những ký ức đã qua.

Giai điệu country-pop nhẹ nhàng giúp "I Knew It, I Knew You" nối dài cảm xúc sau khi bộ phim khép lại.

Một chuyến trở về với nhạc đồng quê

Suốt nhiều năm qua, Taylor Swift liên tục làm mới mình với pop, synth-pop, indie folk hay alternative. Thế nhưng, “I Knew It, I Knew You” lại đưa người nghe trở về với màu sắc country-pop từng làm nên tên tuổi của cô.

Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu chậm rãi, lối kể chuyện giàu hình ảnh, mọi thứ gợi nhớ về sự trở về của một nghệ sĩ đã trưởng thành hơn, kết hợp chất đồng quê quen thuộc với phong cách sáng tác giàu tự sự được bồi đắp suốt gần hai thập kỷ.

Có thể nói, “I Knew It, I Knew You” vừa là Taylor của ngày hôm nay, vừa là Taylor mà người hâm mộ từng yêu mến từ những ngày đầu.

Sau nhiều năm thử nghiệm nhiều thể loại, Taylor Swift trở về với chất nhạc đồng quê từng làm nên tên tuổi.

Bài hát khiến khán giả không muốn rời rạp

Điều thú vị là ca khúc ở cao trào bộ phim, “I Knew It, I Knew You” chỉ vang lên khi câu chuyện đã khép lại.

Nhưng chính lựa chọn ấy lại tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Sau hành trình đầy cảm xúc của Woody, Buzz, Jessie và những món đồ chơi đang cố gắng tìm chỗ đứng trong một thế giới nơi trẻ em ngày càng gắn bó với màn hình điện tử, bài hát của Taylor Swift giống như một cái ôm dịu dàng dành cho khán giả.

Nó không cố níu người xem bằng những nốt cao hay phần phối khí đồ sộ, chỉ nhẹ nhàng để cảm xúc của bộ phim tiếp tục ngân lên. Có lẽ vì thế, nhiều khán giả lựa chọn ngồi lại đến những dòng credit cuối cùng. Không phải để chờ một bất ngờ mà để nghe hết bài hát.

Từ một người hâm mộ Toy Story, Taylor Swift đã viết nên ca khúc khép lại hành trình mới của Woody, Buzz và Jessie.

Từ cô bé từng lớn lên cùng Woody và Buzz Lightyear đến người góp thêm một chương mới cho di sản âm nhạc của “Toy Story”, Taylor đã biến tình yêu dành cho bộ phim thành một ca khúc dịu dàng, giàu cảm xúc và đậm chất kể chuyện.

Có lẽ vì thế, “I Knew It, I Knew You” không chỉ là bài hát cuối phim. Nó giống như một chuyến trở về miền ký ức, nơi những người bạn cũ, những lời hứa chưa quên và những cuộc gặp gỡ định mệnh vẫn luôn chờ ngày được viết tiếp.

Và đôi khi, đó cũng là lý do đủ để một khán giả nán lại thêm vài phút trong rạp, chỉ để nghe hết một bài hát.