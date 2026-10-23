VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ tên lửa bảo vệ bầu trời Hà Nội, bài hát "Tên lửa ta đánh rất hay" của nhạc sĩ Huy Thục do NSƯT Bích Liên thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Thu quyến rũ" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh là một bản tình ca say đắm, gợi lên vẻ đẹp dịu dàng và đong đầy cảm xúc của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Gửi gió cho mây ngàn bay" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh mang đến những giai điệu du dương, lãng mạn và đầy chất thơ của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Giai điệu Tổ quốc" của nhạc sĩ Trần Tiến mang âm hưởng hào hùng và dạt dào tình yêu đất nước. Bài hát do NSƯT Thúy Lan thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.