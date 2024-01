“Tết trong tim mình”- ngày hội văn hoá dân gian dành cho các bạn nhỏ

Bộ phim truyền hình cảm động về lính cứu hoả sẽ lên sóng vào dịp Tết nguyên đán

VOV.VN - "Đi về phía lửa" là bộ phim truyền hình dài tập do K+ sản xuất về nghề lính cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn - một trong những công việc được coi là nguy hiểm nhất thế giới, do đạo diễn Trần Thanh Huy thực hiện. Bộ phim được lấy cảm hứng (remake) từ series truyền hình đình đám Đài Loan - "Nước mắt của hỏa thần" (Tears On Fire).