Thanh âm Việt Nam: Mỗi người dân cùng viết nên giai điệu Tổ quốc

Thanh âm Việt Nam - lời mời gọi từ những thanh âm bình dị

Chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026 đã chính thức khởi động. Lễ phát động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; thành viên Ban Tổ chức; chuyên gia, nghệ sĩ, đại sứ đồng hành, đại diện thế hệ trẻ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lễ phát động chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm khơi dậy năng lực sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng; phát hiện, giới thiệu những giai điệu, âm thanh, tác phẩm và câu chuyện âm nhạc xuất phát từ đời sống thực tế, phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ. Cùng với đó, chương trình hướng tới hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về giai điệu, âm thanh và tác phẩm âm nhạc phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa; kết nối cộng đồng sáng tạo với nghệ sĩ, nhạc sĩ, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ.

"Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026 mang thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Đi kèm là một câu hỏi gửi tới công chúng: “Nếu Việt Nam có một âm thanh trong bạn, âm thanh ấy là gì?”. Câu trả lời có thể là lời ru của bà, tiếng rao đêm trên phố, nhịp lao động nơi đồng ruộng, tiếng nhạc cụ trong lễ hội hay một làn điệu gắn với một vùng đất cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Lễ Phát động chương trình Thanh âm Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ Phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho rằng thanh âm là sự giao cảm giữa con người với nhau, với thiên nhiên và cuộc sống. Dẫn câu thơ “Tiếng suối trong như tiếng hát xa” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Biết lắng nghe quê hương cũng là một cách học yêu đất nước”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, chương trình là sáng kiến khơi dậy tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Thước đo thành công nằm ở mức độ hưởng ứng, tham gia sáng tạo của nhân dân.

Ba cuộc thi, một không gian sáng tạo mở

Chương trình năm 2026 gồm ba cuộc thi được triển khai đồng bộ trên nền tảng số chính thức thanham.vn. Mỗi cuộc thi có cách tham gia riêng, cho phép người dự thi đóng góp bằng kiến thức, cảm nhận hoặc năng lực sáng tạo của mình.

“Đố vui Thanh âm Việt Nam” là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về ca khúc, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca, di sản và đời sống âm nhạc Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm 40 giải ngày, giải tuần trong 6 tuần, giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi, vùng miền.

“Cảm nhận Thanh âm Việt Nam” tiếp nhận video ngắn, dài tối đa 120 giây, chia sẻ câu chuyện, ký ức hoặc góc nhìn của người tham gia về một giai điệu, bài hát quê hương hay đời sống âm nhạc.

“Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” được xác định là cấu phần trọng tâm. Chất liệu sáng tạo có thể là âm nhạc, giai điệu, tiếng nói, tiếng động, nhạc cụ, làn điệu dân ca, âm thanh đời sống và không gian văn hóa Việt Nam. Người dự thi có thể gửi bản thu âm thanh âm đời sống như tiếng rao phố cổ, tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng khung cửi; tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc; làm mới làn điệu dân ca; sáng tác, hòa âm phối khí, beat/remix; kể chuyện bằng âm thanh hoặc kết hợp với vũ đạo, hoạt họa, đồ họa số. Số lượng tác phẩm gửi dự thi không giới hạn.

Đại diện Ban Tổ chức bấm nút phát động chương trình.

Ban Tổ chức tách hai bảng xếp hạng riêng cho tác phẩm không sử dụng và có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng 7 danh hiệu dành cho 7 nhóm sản phẩm thanh âm. Mỗi tác phẩm được cấp mã định danh số để bảo vệ quyền tác giả.

Các sản phẩm đáp ứng yêu cầu có cơ hội được giới thiệu trên nền tảng chính thức và từng bước bổ sung vào Ngân hàng Thanh âm Việt Nam, gắn với thông tin định danh tác giả, quyền tác giả, quyền liên quan và điều kiện khai thác. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được định danh chính chủ trong Ngân hàng Thanh âm Việt Nam và được kết nối với nhà sản xuất, doanh nghiệp để khai thác thương mại.

Tuổi trẻ tiên phong lan tỏa Thanh âm Việt Nam

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động chương trình với chủ đề “Hành trình tuổi trẻ gìn giữ và lan tỏa Thanh âm Việt Nam” tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động chương trình với chủ đề “Hành trình tuổi trẻ gìn giữ và lan tỏa Thanh âm Việt Nam” tới các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ.

Ngay tại lễ phát động, học sinh, sinh viên tại 27 điểm cầu đã trải nghiệm phần thi “Đố vui Thanh âm Việt Nam”. Sau hơn một giờ tranh tài, BTC ghi nhận ba trường có thành tích cao nhất gồm Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh. Ba cá nhân dẫn đầu là Nguyễn Hải Linh, Nguyễn Ngọc Khánh và Nguyễn Duy Quân.

Chương trình giao lưu “Thanh âm ba miền” mang đến các tiết mục của Trường Cao đẳng Du lịch Huế, ca khúc Khát vọng (sáng tác: Phạm Minh Tuấn) qua phần trình bày của Trần Tuấn Phi và tiết mục hát then Đường về bản em của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ.

Để khuyến khích người trẻ lan tỏa chương trình trên không gian mạng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng Ban Tổ chức sẽ trao ba phần quà cho ba sinh viên có bài viết hoặc video chia sẻ về chương trình đạt tổng lượt thích, chia sẻ, theo dõi hợp lệ cao nhất, tính từ ngày 31.10 đến hết ngày 20.11.2026. Bài đăng cần gắn đủ hai hashtag chính thức #thanham và #thanhamvietnam.

Mỗi người dân cùng viết nên giai điệu Tổ quốc

Trao đổi với sinh viên tại lễ phát động ngày 30.10, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Phó Trưởng Ban Tổ chức, cho biết ý tưởng chương trình xuất phát từ định hướng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát huy vai trò chủ động của người dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa. Ông Chu Tiến Đạt đánh giá ý nghĩa của chương trình trên ba phương diện: giá trị lịch sử, giá trị văn hóa và sức lan tỏa cộng đồng.

Ông Chu Tiến Đạt (bên trái), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Phó Trưởng Ban Tổ chức tại buổi lễ.

Cùng chung tinh thần đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Đại sứ chương trình, cho rằng người tham gia không nhất thiết phải là nghệ sĩ hay có sẵn tác phẩm hoàn chỉnh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng lưu ý rằng đời sống hôm nay đang tạo ra những thanh âm đáng lưu giữ.

Với 54 dân tộc và 34 tỉnh, thành phố, một kho dữ liệu và bản đồ số về âm thanh Việt Nam sẽ là nguồn chất liệu phong phú để các nhạc sĩ sáng tạo tác phẩm đương đại mang bản sắc dân tộc, tiếp cận gần hơn với giới trẻ và khán giả quốc tế.

Chương trình dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Người quan tâm tham gia tại website chính thức thanham.vn.

Mỗi đóng góp gửi về “Thanh âm Việt Nam” đều là một mảnh ghép của bức tranh âm nhạc dân tộc. Khi hàng triệu thanh âm nhỏ bé được lắng nghe, lưu giữ và phát huy, mỗi người Việt đang góp phần viết tiếp giai điệu của Tổ quốc hôm nay, để trao lại cho các thế hệ mai sau.

Theo kế hoạch, chương trình kéo dài đến hết ngày 30/11/2026; công tác chấm chung khảo thực hiện sau mốc này, lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.

Bên cạnh giải ngày, giải tuần và giải chung cuộc, cá nhân, tập thể đạt thành tích có thể được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các mốc cụ thể của từng cuộc thi được Ban Tổ chức công bố trên thanham.vn, Báo Văn Hóa điện tử và các kênh mạng xã hội chính thức của chương trình.