Thanh niên Đắk Lắk tiếp nối nhịp chiêng, điệu dân ca

Tiếng cồng chiêng trong các buôn làng, những làn điệu dân ca vùng biển đang được nhiều thanh niên ở Đắk Lắk gìn giữ, tiếp nối qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn nghệ ở cơ sở. Sau hợp nhất tỉnh, các hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục được tổ chức, tạo thêm cơ hội để thanh niên các vùng miền giới thiệu bản sắc quê hương, học hỏi và gắn kết với nhau.

Ở buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, câu lạc bộ cồng chiêng đã hình thành từ nhiều năm nay. Sau khi sáp nhập thôn, buôn vào tháng 6 vừa qua, số lượng thành viên các câu lạc bộ tăng lên, hoạt động tục được duy trì. Anh Y Yôp Knul, thành viên câu lạc bộ chia sẻ, ngoài chiêng Ê Đê các loại, các bạn trẻ còn sử dụng chiêng arap của người Ja Rai, đàn T’rưng, sáo vỗ và nhiều nhạc cụ truyền thống khác.

Đội cồng chiêng buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk duy trì hoạt động tập luyện và biểu diễn trong nhiều chương trình ở cơ sở.

“Nhạc cụ thì luôn có ở trong buôn, việc tập thì ngày nào cũng tập. Bên mình thì đang có câu lạc bộ chiêng ở trong thôn buôn, ngày xưa là chỉ một buôn thôi, số lượng đã trên 30 bạn, sau khi sáp nhập thì số lượng là gấp đôi, càng nhiều hơn nữa, cả nhạc cụ, cả múa và nhạc cụ khác, nói chung là tất cả các lễ hội hoặc là các tiết mục người đồng bào đi diễn thì có đều tham gia”, anh Y Yôp cho biết.

Ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, trước khi hợp nhất, tỉnh Phú Yên có hơn 20 câu lạc bộ tuồng, dân ca bài chòi và đờn ca tài tử. Những hoạt động văn hóa truyền thống cũng được các tổ chức Đoàn, Hội đưa vào chương trình giao lưu, hội thi để thu hút thanh niên.

Sau khi sáp nhập và sắp xếp đơn vị hành chính, nét văn hóa đặc trưng miền biển được đoàn viên thanh niên chú trọng tập luyện và thể hiện, nhất là trong các chương trình giao lưu, liên hoan cấp tỉnh.

Các câu lạc bộ văn hóa dân gian, đờn ca tài tử ở phía Đông Đắk Lắk thu hút thanh niên, thiếu niên tham gia, tập luyện.

Anh Phạm Ngọc Toàn, Bí thư Đoàn xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở tiếp tục duy trì những hội thi hát dân ca, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng, tạo thêm cơ hội để thanh niên tìm hiểu văn hóa truyền thống.

“Trong thời gian gần đây thì các hội thi được các cấp bộ hội tổ chức thường xuyên, trong đó thì ngoài tuyên truyền các ca khúc cách mạng thì các cuộc thi về hát dân ca cũng được các đoàn, hội ở cơ sở tổ chức thường xuyên và qua đó thì để cho các bạn lưu giữ được những bản sắc văn hóa của người Việt Nam”, anh Phạm Ngọc Toàn thông tin.

Hoạt động thanh niên hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc đã được duy trì nhiều năm qua tại Đắk Lắk. Riêng năm 2024, liên hoan cấp tỉnh thu hút gần 200 diễn viên không chuyên là các đoàn viên thanh niên đến từ 13 đơn vị cấp huyện, với 26 tiết mục. Năm 2025, do thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, hoạt động liên hoan không được tổ chức.

Sắc màu văn hóa miền biển được thanh niên mang đến liên hoan.

Đến tháng 10 năm nay, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lại liên hoan, tạo dịp để thanh niên các vùng miền giao lưu, giới thiệu văn hóa truyền thống.

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho rằng, việc tổ chức lại liên hoan sau hợp nhất tỉnh tiếp tục tạo cơ hội để các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa thanh niên giao lưu, học hỏi và giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương mình. Đây cũng là một trong những hoạt động được Tỉnh đoàn Đắk Lắk duy trì nhằm khuyến khích người trẻ tham gia gìn giữ văn hóa truyền thống.

Tiết mục Dân ca Tây Nguyên của thanh niên ở phía Tây của tỉnh Đắk Lắk biểu diễn.

“Chúng tôi hi vọng là sẽ có nhiều động lực hơn nữa, cũng như là tạo sân chơi, môi trường để cho các bạn, các câu lạc bộ thể hiện năng khiếu nghệ thuật cũng như kỹ năng của mình. Đồng thời giới thiệu, quảng bá được nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình đến với đông đảo bạn bè trong toàn tỉnh”, anh Y Lê Pas Tơr bày tỏ.

Không chỉ có thêm dịp giao lưu, qua mỗi lần tập luyện, biểu diễn, những người trẻ ở Đắk Lắk cũng có thêm cơ hội hiểu và gắn bó với văn hóa của dân tộc mình. Sự tham gia của thanh niên trong các câu lạc bộ, đội văn nghệ ở cơ sở sẽ góp phần duy trì những làn điệu dân ca, tiếng chiêng và nhạc cụ truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Video clip thanh niên Đắk Lắk hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc.

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