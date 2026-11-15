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Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn 950 năm đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chủ Nhật, 22:58, 15/11/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, tối 15/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” tại Vườn Giám.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám tối 15/11/2026 bừng sáng trong đêm nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn”. Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076–2026), gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ trên hành trình kế thừa và làm giàu di sản đạo học.

Dấu ấn khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

Lấy cảm hứng từ dòng chảy gần một thiên niên kỷ của nền đạo học khởi nguồn từ Quốc Tử Giám, chương trình là hành trình nghệ thuật kết nối truyền thống và hiện đại, di sản và tuổi trẻ bằng ngôn ngữ đương đại. “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, gìn giữ và làm giàu những giá trị tốt đẹp của cha ông bằng tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

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Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với nỗ lực chung của các cơ quan, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và cộng đồng trong suốt hành trình vừa qua.

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Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ông khẳng định ý nghĩa của việc lựa chọn chương trình dành cho thanh niên làm dấu ấn khép lại chuỗi sự kiện: “Chúng tôi lựa chọn “Thanh xuân kết nối mạch nguồn” để khép lại cả một chuỗi hoạt động kỷ niệm với mong muốn gửi gắm niềm tin vào những người trẻ. 950 năm là một dấu mốc lịch sử nhưng mạch nguồn đạo học, dòng chảy của di sản vẫn tiếp tục.

Những người trẻ, các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi đây và ở trên cả nước chính là những người sẽ thực hiện sứ mệnh đó để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta, giữ gìn cho văn hóa dân tộc, giữ gìn cho đất nước luôn luôn bình yên, tươi đẹp và phát triển sánh vai cùng với các nước trên thế giới như lời Bác Hồ đã dạy.

Khép lại một chặng đường với chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm và mở ra một chặng đường mới, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức để tiếp tục giữ gìn và bảo tồn, phát huy giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng cũng như là di sản văn hóa nói chung”.

Với ý nghĩa tôn vinh chiều sâu lịch sử, lan tỏa những giá trị văn hóa, giáo dục cốt lõi và khơi dậy niềm tự hào của dân tộc, chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" được tổ chức dành riêng cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

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Tiết mục "Xưng danh Hà Nội" mở màn chương trình.

Ngay từ tiết mục mở màn, chương trình đã mang đến sự kết hợp nghệ thuật đầy bất ngờ giữa truyền thống và hiện đại. Lời xưng danh đậm chất sân khấu cổ truyền mở lối cho giai điệu Rap phóng khoáng, đưa ngôn ngữ đời sống số của thế hệ Gen Z hòa nhịp giữa không gian văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Chương trình được cấu trúc thành 5 phần: Tâm - Tài - Trí - Đức - Vinh quang, tạo nên một hành trình trưởng thành của người trẻ.

Từ “Tâm - Nhịp đập yêu thương”, chương trình bắt đầu bằng tình yêu thương gia đình, thầy cô, bè bạn và quê hương; tiếp nối với “Tài - Bản lĩnh tỏa sáng”, nơi tuổi trẻ khẳng định năng lực và bản lĩnh; “Trí - Khai mở bứt phá” mở ra tinh thần học tập, tư duy và sáng tạo; “Đức - Bản nguyên vững chắc” đề cao lòng trung thực, sự tử tế và trách nhiệm; để rồi hội tụ thành “Vinh quang” – sức mạnh của một thế hệ biết sống, học tập, sáng tạo và cống hiến.

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Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn".

Chương trình có dự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ đang được yêu mến như Đỗ Hoàng Hiệp, Ngô Lan Hương, RAM C, PiaLinh, JunDi, Cao Phú Quý, Khánh My… Bằng sự kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thị giác hiện đại, tươi trẻ, giàu năng lượng, đêm nghệ thuật biến Vườn Giám thành một không gian sáng tạo mở, nơi người trẻ không đứng ngoài chiêm ngưỡng di sản mà trực tiếp tương tác, thẩm thấu chiều sâu di sản bằng cảm xúc của chính mình.

950 năm là một mốc lịch sử rực rỡ trong dòng chảy mạch nguồn đạo học và di sản. Chính thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay là những người gánh vác sứ mệnh tiếp nối truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài của cha ông để đưa đất nước phát triển.

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Vườn Giám sáng bừng màu áo xanh tuổi trẻ trong đêm nghệ thuật.

Bằng cách đưa giá trị của đạo học và tinh thần “Tiên học lễ - Hậu học văn” đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình góp phần khẳng định Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về truyền thống giáo dục Việt Nam, mà còn trở thành không gian để tuổi trẻ gặp gỡ di sản, nuôi dưỡng tri thức, khơi dậy sáng tạo và viết tiếp câu chuyện văn hiến của dân tộc.

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Sân khấu đặc biệt của chương trình.

Khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" lan tỏa thông điệp mạch nguồn văn hiến chỉ thực sự được tiếp nối khi mỗi thế hệ biết biến những giá trị được trao truyền thành hành động của chính mình. Từ Tâm, Tài, Trí, Đức, tuổi trẻ hôm nay tự tin bước tới tương lai, viết tiếp mạch nguồn bằng chính thanh xuân, trí tuệ, sự dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

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17 phương án thiết kế góp phần đánh thức không gian sáng tạo Thủ đô

VOV.VN - Ngày 15/11, Lễ trao giải Cuộc thi “Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026” với chủ đề “Hà Nội - Đánh thức không gian đô thị” đã vinh danh 17 phương án xuất sắc. Các phương án này được giới thiệu đến cộng đồng trong không gian Triển lãm Ý tưởng sáng tạo Cộng đồng 2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
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