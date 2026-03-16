中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thể lệ cuộc thi viết chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”

Thứ Hai, 20:22, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ VHTTDL vừa ban hành Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Cuộc thi nhằm lựa chọn những bài dự thi có chất lượng để tuyên truyền thông điệp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, đồng thời góp phần nhận diện và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. 

Thông qua các tác phẩm dự thi, cuộc thi khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của bữa cơm gia đình trong việc gắn kết các thành viên, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tạo cơ hội để mỗi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động về giá trị truyền thống quanh mâm cơm. Qua đó, khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình trong nhịp sống hiện đại.

the le cuoc thi viet chu de bua com gia dinh am ap yeu thuong hinh anh 1
Cuộc thi góp phần nhận diện và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Ảnh: Thuý Hiền

Với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, các bài dự thi tập trung vào một trong những nội dung sau:

- Kỷ niệm khó quên: nội dung viết về bữa cơm gắn liền với một bước ngoặt, một biến cố hoặc một niềm vui lớn của gia đình.

- Hương vị quê nhà: nội dung viết về bữa cơm với những món ăn bình dị của bà, của mẹ và ý nghĩa tinh thần đằng sau những bữa cơm gia đình.

- Nội dung viết về bữa cơm giúp hóa giải mâu thuẫn hoặc gắn kết các thế hệ (ông bà - cha mẹ - con cái).

- Giáo dục gia đình từ mâm cơm: nội dung viết về bữa cơm và những câu chuyện chia sẻ về bài học trong cuộc sống hằng ngày cho con người từ khi còn là đứa trẻ đến khi trưởng thành như “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, giáo dục về lòng biết ơn (mời cơm), sự tinh tế (nhìn nồi, trông hướng) và sự sẻ chia qua từng món ăn nhằm mục đích giáo dục gia đình từ mâm cơm.

- Góc nhìn hiện đại: nội dung viết về bữa cơm trong bối cảnh chuyển đổi số: suy nghĩ về “bữa cơm online”, bữa cơm ngày Tết hay việc duy trì thói quen ăn cùng nhau trong thời đại số.

Đối với bài dự thi: phải được viết bằng tiếng Việt, dưới hình thức văn xuôi, tối đa 1.500 từ, trong đó thông điệp chính của bài không quá 30 từ, bảo đảm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Tác phẩm có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 (nếu đánh máy sử dụng cỡ chữ 14, font Times New Roman). Trường hợp gửi kèm hình ảnh hoặc video qua thư điện tử, hình ảnh phải ở định dạng JPG, PNG và video ở định dạng MP4, thời lượng không quá 30 giây mỗi video. 

Bài dự thi phải là sản phẩm của chính tác giả và tác giả là chủ sở hữu duy nhất của tác phẩm. 

Đối với tác giả: Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi; bài có thể ghi tên thật hoặc bút danh nhưng trong Phiếu đăng ký phải ghi đầy đủ họ tên theo giấy tờ tùy thân. 

Tác giả chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và pháp lý của bài dự thi, đồng thời điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận trong Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức; trường hợp tác giả dưới 18 tuổi cần có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thời gian nhận bài dự thi: 

- Từ 1.4.2026 đến hết ngày 31.5.2026 (thời gian căn cứ dấu bưu điện nơi gửi và ngày gửi qua thư điện tử).

- Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ nhận bài dự thi gửi qua thư điện tử hoặc gửi qua bưu điện.

- Ngoài phong bì (hoặc trên tiêu đề gửi qua thư điện tử) ghi rõ “Bài viết tham gia Cuộc thi viết về Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Địa chỉ nhận bài dự thi:

Bài dự thi gửi qua bưu điện: Nơi nhận: Phòng Công tác gia đình, Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình vàThư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.

Bài dự thi gửi qua thư điện tử: Nơi nhận: Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.  Email: buacomgiadinh286@gmail.com

Người đứng tên trong bài dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm của mình theo quy định hiện hành. Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện là cơ quan sở hữu quyền tác phẩm đối với các bài dự thi gửi về Ban Tổ chức, bao gồm cả bài đạt giải và không đạt giải. 

Sau khi kết thúc cuộc thi, các bài dự thi sẽ không được trả lại tác giả; Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm phục vụ công tác truyền thông, giáo dục và các hoạt động chính trị, xã hội liên quan.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về bản quyền; trường hợp bài đoạt giải vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải Khuyến khích, mỗi giải 2,5 triệu đồng. Tất cả giải thưởng đều nhận được Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Ban Tổ chức có thể xem xét trao các giải thưởng phụ (nếu có).

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (https://bvhttdl.gov.vn), Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (https://giadinh.bvhttdl.gov.vn) và Báo Văn Hóa (https://baovanhoa.vn).

Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ trực tiếp với các tác giả đoạt giải thông qua số điện thoại hoặc email được cung cấp trong Phiếu đăng ký dự thi.

Theo Tuệ Nghi/Báo Văn hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới"
22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới"

VOV.VN - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Qua các vòng chấm điểm được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc.

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới"

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới"

VOV.VN - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Qua các vòng chấm điểm được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc.

Tưng bừng đêm chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” 2025 tại Nhật Bản
Tưng bừng đêm chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” 2025 tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 21/9, đêm chung kết Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” đã tưng bừng diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Tưng bừng đêm chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” 2025 tại Nhật Bản

Tưng bừng đêm chung kết Cuộc thi “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” 2025 tại Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 21/9, đêm chung kết Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng “Tôi yêu Việt Nam - Tự hào sáng tạo” đã tưng bừng diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

"Việt Nam trên hành trình đổi mới" – Cuộc thi ảnh báo chí nói không với AI
"Việt Nam trên hành trình đổi mới" – Cuộc thi ảnh báo chí nói không với AI

VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chính thức phát động cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.

"Việt Nam trên hành trình đổi mới" – Cuộc thi ảnh báo chí nói không với AI

"Việt Nam trên hành trình đổi mới" – Cuộc thi ảnh báo chí nói không với AI

VOV.VN - Sáng 27/6 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chính thức phát động cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc