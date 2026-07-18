English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"The Odyssey" mở màn vượt mọi kỳ vọng phòng vé

Thứ Bảy, 09:14, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bom tấn sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đang có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại phòng vé Bắc Mỹ khi thu về 17,6 triệu USD từ các suất chiếu sớm tối 16/7 (giờ địa phương), vượt kỳ vọng của giới quan sát.

Theo số liệu mới nhất từ The Hollywood Reporter, bộ phim do Universal Pictures phát hành được dự báo sẽ đạt khoảng 50 triệu USD trong ngày đầu tiên và hướng tới 117 triệu USD trong ba ngày cuối tuần mở màn. Con số này cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, vốn chỉ dao động từ khoảng 85 triệu đến hơn 100 triệu USD.

Nếu giữ vững phong độ, The Odyssey sẽ lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý, gồm màn ra mắt lớn nhất năm 2026 đối với một phim người đóng (live-action), phim gắn nhãn R (bộ phim có nội dung chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành) có doanh thu mở màn cao nhất năm và cũng là màn mở màn lớn nhất lịch sử Universal dành cho một tác phẩm nhãn R.

Trên phạm vi toàn cầu, bộ phim được kỳ vọng thu về khoảng 200 triệu USD ngay trong cuối tuần đầu tiên, dù có kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD.

the odyssey mo man vuot moi ky vong phong ve hinh anh 1
"The Odyssey" bùng nổ phòng vé Bắc Mỹ. (Ảnh: Universal Pictures)

Lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer, The Odyssey kể hành trình của Odysseus (Matt Damon) trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy để giành lại vương quốc và đoàn tụ với người vợ Penelope (Anne Hathaway). Phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o và Jon Bernthal.

Đây cũng là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay IMAX, giúp các suất chiếu định dạng cao cấp trở thành "điểm nóng" tại nhiều rạp. Tại Mỹ, chỉ có 25 rạp trình chiếu bản phim IMAX 70mm, khiến vé nhiều suất chiếu được bán hết từ rất sớm.

Không chỉ tạo sức hút về thương mại, The Odyssey còn nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình. Bộ phim hiện đạt 96% trên Rotten Tomatoes, trở thành tác phẩm có điểm số cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt cả The Dark Knight, Memento và Oppenheimer.

Theo giới quan sát, The Odyssey còn có lợi thế khi không phải đối đầu với bất kỳ bom tấn phát hành rộng rãi nào trong tuần tới. Đối thủ lớn tiếp theo tại phòng vé sẽ là Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.

the_odyssey.jpg

Trước khi xem "The Odyssey": Điều bạn nên biết về sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Bạn không cần phải đọc hết thiên sử thi Odyssey hay am hiểu thần thoại Hy Lạp để thưởng thức bộ phim mới của Christopher Nolan. Chỉ cần hiểu vài điều cốt lõi về hành trình của Odysseus, bạn sẽ thấy vì sao câu chuyện gần 3.000 năm tuổi này vẫn chinh phục khán giả trên khắp thế giới.

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

IMAX và cuộc chinh phục những giới hạn cuối cùng của điện ảnh
IMAX và cuộc chinh phục những giới hạn cuối cùng của điện ảnh

VOV.VN - Điện ảnh luôn phát triển nhờ những người dám thử điều bất khả thi. Từ cuộc cách mạng 3D của "Avatar" đến tham vọng quay toàn bộ "The Odyssey" bằng IMAX, các nhà làm phim hàng đầu thế giới đang liên tục mở rộng giới hạn của công nghệ để tạo nên những trải nghiệm màn ảnh rộng ngày càng chân thực và choáng ngợp.

IMAX và cuộc chinh phục những giới hạn cuối cùng của điện ảnh

IMAX và cuộc chinh phục những giới hạn cuối cùng của điện ảnh

VOV.VN - Điện ảnh luôn phát triển nhờ những người dám thử điều bất khả thi. Từ cuộc cách mạng 3D của "Avatar" đến tham vọng quay toàn bộ "The Odyssey" bằng IMAX, các nhà làm phim hàng đầu thế giới đang liên tục mở rộng giới hạn của công nghệ để tạo nên những trải nghiệm màn ảnh rộng ngày càng chân thực và choáng ngợp.

Anne Hathaway: Nàng thơ đặc biệt trong vũ trụ điện ảnh của Christopher Nolan
Anne Hathaway: Nàng thơ đặc biệt trong vũ trụ điện ảnh của Christopher Nolan

VOV.VN - Từ "The Devil Wears Prada 2" đến "The Odyssey", Anne Hathaway đang có một năm đáng chú ý trên màn ảnh. Sự tái hợp với Christopher Nolan có thể trở thành bước ngoặt giúp nữ minh tinh tiếp tục khẳng định vị thế giữa Hollywood đang thay đổi từng ngày.

Anne Hathaway: Nàng thơ đặc biệt trong vũ trụ điện ảnh của Christopher Nolan

Anne Hathaway: Nàng thơ đặc biệt trong vũ trụ điện ảnh của Christopher Nolan

VOV.VN - Từ "The Devil Wears Prada 2" đến "The Odyssey", Anne Hathaway đang có một năm đáng chú ý trên màn ảnh. Sự tái hợp với Christopher Nolan có thể trở thành bước ngoặt giúp nữ minh tinh tiếp tục khẳng định vị thế giữa Hollywood đang thay đổi từng ngày.

Giữa dàn sao "The Odyssey", vì sao mọi ánh nhìn đều hướng về Matt Damon?
Giữa dàn sao "The Odyssey", vì sao mọi ánh nhìn đều hướng về Matt Damon?

VOV.VN - Giữa dàn sao đình đám của "The Odyssey", Matt Damon là người được Christopher Nolan giao trọng trách dẫn dắt câu chuyện. Sau gần 40 năm ở Hollywood, tài tử từng đoạt Oscar cho rằng đây là vai diễn thử thách và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp.

Giữa dàn sao "The Odyssey", vì sao mọi ánh nhìn đều hướng về Matt Damon?

Giữa dàn sao "The Odyssey", vì sao mọi ánh nhìn đều hướng về Matt Damon?

VOV.VN - Giữa dàn sao đình đám của "The Odyssey", Matt Damon là người được Christopher Nolan giao trọng trách dẫn dắt câu chuyện. Sau gần 40 năm ở Hollywood, tài tử từng đoạt Oscar cho rằng đây là vai diễn thử thách và ý nghĩa nhất trong sự nghiệp.

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp
Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn với Người Nhện, Tom Holland bước vào tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp khi cùng lúc góp mặt trong hai bom tấn Hollywood. Một bên là siêu anh hùng làm nên tên tuổi, một bên là vai diễn đầy thử thách trong "The Odyssey" của Christopher Nolan.

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

VOV.VN - Sau gần một thập kỷ gắn với Người Nhện, Tom Holland bước vào tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp khi cùng lúc góp mặt trong hai bom tấn Hollywood. Một bên là siêu anh hùng làm nên tên tuổi, một bên là vai diễn đầy thử thách trong "The Odyssey" của Christopher Nolan.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc