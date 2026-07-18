"The Odyssey" mở màn vượt mọi kỳ vọng phòng vé

Theo số liệu mới nhất từ The Hollywood Reporter, bộ phim do Universal Pictures phát hành được dự báo sẽ đạt khoảng 50 triệu USD trong ngày đầu tiên và hướng tới 117 triệu USD trong ba ngày cuối tuần mở màn. Con số này cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, vốn chỉ dao động từ khoảng 85 triệu đến hơn 100 triệu USD.

Nếu giữ vững phong độ, The Odyssey sẽ lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý, gồm màn ra mắt lớn nhất năm 2026 đối với một phim người đóng (live-action), phim gắn nhãn R (bộ phim có nội dung chỉ phù hợp với khán giả trưởng thành) có doanh thu mở màn cao nhất năm và cũng là màn mở màn lớn nhất lịch sử Universal dành cho một tác phẩm nhãn R.

Trên phạm vi toàn cầu, bộ phim được kỳ vọng thu về khoảng 200 triệu USD ngay trong cuối tuần đầu tiên, dù có kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD.

"The Odyssey" bùng nổ phòng vé Bắc Mỹ. (Ảnh: Universal Pictures)

Lấy cảm hứng từ sử thi kinh điển của Homer, The Odyssey kể hành trình của Odysseus (Matt Damon) trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy để giành lại vương quốc và đoàn tụ với người vợ Penelope (Anne Hathaway). Phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám như Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o và Jon Bernthal.

Đây cũng là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay IMAX, giúp các suất chiếu định dạng cao cấp trở thành "điểm nóng" tại nhiều rạp. Tại Mỹ, chỉ có 25 rạp trình chiếu bản phim IMAX 70mm, khiến vé nhiều suất chiếu được bán hết từ rất sớm.

Không chỉ tạo sức hút về thương mại, The Odyssey còn nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình. Bộ phim hiện đạt 96% trên Rotten Tomatoes, trở thành tác phẩm có điểm số cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt cả The Dark Knight, Memento và Oppenheimer.

Theo giới quan sát, The Odyssey còn có lợi thế khi không phải đối đầu với bất kỳ bom tấn phát hành rộng rãi nào trong tuần tới. Đối thủ lớn tiếp theo tại phòng vé sẽ là Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.