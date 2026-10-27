The Odyssey phiên bản AI anti-woke của Elon Musk bị chê “như thây ma vô hồn”

Dự án The Odyssey thực hiện bởi công nghệ AI của Wonder Studios do Elon Musk ủng hộ mang tư tưởng phản đối làn sóng thức tỉnh “anti-woke” đã nhận những chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn va khán giả sau khi ra mắt lần đầu một đoạn ngắn trên nền tảng X. Dù trước đó ông trùm công nghệ, tỷ phú Elon Musk có lẽ đã cảm thấy dễ chịu khi bộ phim tài liệu dài 4 tiếng tràn đầy chỉ trích hướng vào ông, do đạo diễn Alex Gibney thực hiện về tư tưởng “anti-woke” của Elon Musk đã thất bại thảm hại và gần như rút khỏi phòng vé chỉ sau một tuần công chiếu.

Trước đó, Elon Musk từng liên tục trích dẫn dự án điện ảnh bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Ông hỗ trợ mở mạng xã hội X về một phiên bản công cụ Grok sáng tạo, hứa hẹn sẽ “chính xác về mặt lịch sử và trung thực tuyệt đối với tác phẩm gốc của Homer”.

Tạo hình trong phim The Odyssey thực hiện bởi công nghệ AI của Wonder Studios. (Ảnh: Chụp màn hình X)

Cuối tuần qua, 7 phút đầu tiên của tác phẩm do AI tạo ra mang tên The Odyssey đã chính thức ra mắt trên nền tảng X. Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng gần như là một làn sóng thất vọng. Đoạn phim ngắn bị ví “như thây ma vô hồn”.

Đoạn phim ngắn The Odyssey do đạo diễn Dev Walker thực hiện và hãng Wonder Studios phân phối đã nhận được những lời nhận xét vô cùng gay gắt từ giới phê bình. Bài báo của tờ The Telegraph cay đắng nhận xét: “Đoạn phim gây khó chịu đến mức bạn có thể cảm thấy nhãn cầu của mình giật giật vì sự tàn bạo và cẩu thả của nó… các nhân vật với đôi mắt vô hồn và giọng nói không biểu cảm khiến đoạn phim mang chất lượng giống như thây ma… Penelope trông hoàn toàn khác nhau trong mỗi cảnh… một phiên bản câu chuyện về thành Troy đáng bị chặt đầu, thiêu rụi và chôn vùi mãi mãi dưới cát bụi thời gian”.

Điểm sáng duy nhất mà cây bút này thừa nhận là các cảnh chiến đấu “có một số yếu tố hoành tráng tương tự như bộ phim hành động 300 về người Spartan của Zack Snyder”.

Những bình luận được nhiều người ủng hộ nhất trên bài đăng chính thức của X có nội dung: “Trời ơi, cái này tệ thật… đúng như dự đoán”; “Chỉ là thứ đồ ăn vô hồn, chẳng có chút suy nghĩ nào cả…”, một người khác đồng tình; “Đây chính là thất bại của Odyssey mà Elon đã dự đoán”, một người khác lên tiếng; “Đây là bằng chứng cho thấy tài năng của các nhà văn và nghệ sĩ sáng tạo đang trở nên nghiêm trọng. Bản chất quá nhạt và sáo rỗng. Dù đồ họa có đẹp đến đâu thì bộ phim vẫn cần phải có nội dung”.

Đoạn phim The Odyssey thực hiện bởi công nghệ AI của Wonder Studios được phát hành trên X. (Ảnh: Chụp màn hình X)

Phải kéo xuống rất xa phần bình luận mới xuất hiện một vài ý kiến ​​​​khen ngợi dè dặt: “Vẫn còn những chi tiết nhỏ xác định dấu tích máy tính. Tuy nhiên, tổng thể khá ấn tượng! Rất hóng các tập tiếp theo”.

Công bằng mà nói, nếu video này được phát hành cách đây một năm, người ta có thể đoán rằng phản hồi sẽ tích cực hơn nhiều nhờ độ chân thực tương đối cao của các cảnh quay. Đoạn video này, ở một mức độ nào đó, là dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng như thế nào và người xem đang nhanh chóng làm quen với những điều kỳ diệu của nó ra sao, khiến chương này lại nhận được sự thờ ơ và thờ ơ tập thể.

Tính đến ngày 26/10, video đã thu hút được 6,8 triệu lượt xem (thực ra con số này không quá nhiều nếu xét đến việc lượt xem có thể được kích hoạt chỉ bằng cách cuộn chuột qua video, chứ không cần phải xem hết toàn bộ video).

Đầu năm 2026, Elon Musk đã viết một số dòng tweet nhằm kích động làn sóng phản đối bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan, trong đó có bài viết hồi tháng Giêng cho rằng “Christopher Nolan đã đánh mất sự chính trực” sau khi xem các báo cáo về việc Lupita Nyong'o được chọn vào vai Helen thành Troy. Ông cũng đồng tình với một nhà bình luận bảo thủ khi gọi đạo diễn là “kẻ hèn nhát” và cố gắng lan truyền thuyết âm mưu rằng Christopher Nolan chỉ muốn có các diễn viên đa dạng trong phim để đáp ứng yêu cầu về tính đa dạng của giải Oscar.

Đến thời điểm hiện tại, bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan đã thu về hơn 1,78 tỷ USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của ông.