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Thêm yêu Hà Nội từ giai điệu Jazz ngẫu hứng bên Hồ Gươm

Thứ Hai, 11:25, 26/10/2026
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VOV.VN - Jazz ngẫu hứng cùng giai điệu Hà Nội trữ tình và các tác phẩm nổi tiếng thế giới đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật tại Nhà Bát Giác bên hồ Gươm. Tiếng kèn của NSƯT Quyền Văn Minh và Bình Minh Jazz Club tronng chương trình “Âm nhạc cuối tuần” khiến công chúng và du khách thêm yêu Hà Nội.

Giai điệu Jazz trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc vừa thân quen, vừa mới mẻ. Dưới sự dẫn dắt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình đã mở ra không gian thưởng thức âm nhạc đa sắc thái, nơi tinh thần ngẫu hứng của jazz hòa cùng những giai điệu trữ tình gắn với Hà Nội.

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Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Jazz và "Âm nhạc cuối tuần" đưa nghệ thuật gần hơn với cuộc sống

Mở đầu chương trình là nhạc hiệu “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Giai điệu hào sảng, giàu sức cổ vũ của tác phẩm tạo điểm khởi đầu gần gũi, đưa âm nhạc hòa vào nhịp sống bên hồ Gươm. Từ thanh âm quen thuộc về Thủ đô, chương trình tiếp nối với “Tenor Madness” của Sonny Rollins và “Recado Bossa Nova” của Djalma Ferreira, đưa người nghe đến với những sắc thái khác nhau của nhạc jazz.

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NSƯT Quyền Văn Minh biểu diễn Jazz trong chương trình.

Từ sự bùng nổ ngẫu hứng của “Tenor Madness” đến nét mềm mại, uyển chuyển trong “Recado Bossa Nova”, chương trình cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của nhạc Jazz. Mạch cảm xúc tiếp tục thăng hoa qua giọng hát trữ tình, phóng khoáng của ca sĩ Quân Phạm với “East of the sun”, “Quando quando”, kết hợp cùng chuỗi kiệt tác kinh điển như “Lullaby of Birdland”, “Desafinado” và “Line for Lyons”. 

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Một tiết mục với phần thể hiện của ca sĩ Quân Phạm trong chương trình "Âm nhạc cuối tuần".

Bên cạnh các kiệt tác jazz quốc tế, những ca khúc Việt Nam trở thành điểm nhấn sâu lắng, nối dài mạch cảm xúc của chương trình. Qua giọng hát Quân Phạm, “Cho em ngày nắng xanh” hiện lên đầy chất thơ, đưa người nghe đắm chìm vào không gian lãng mạn nơi nắng, gió, hoa và ánh trăng cùng hòa nhịp cho những rung động lứa đôi. Trong khi đó, ca sĩ Minh Thu thổi hồn vào “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, khơi gợi trọn vẹn nét đẹp xao xuyến và hoài niệm của Thủ đô. Sự đan xen tinh tế giữa giai điệu Việt cùng các bản tình ca bất hủ như “Besame Mucho” hay “L.O.V.E” đã mở ra nhịp cầu kết nối những tâm hồn yêu nhạc.

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Ca sĩ Minh Thu biểu diễn “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Việc đặt những ca khúc viết về Hà Nội bên cạnh các tác phẩm Jazz kinh điển không chỉ tạo nên sự phong phú về tiết tấu và giai điệu, mà còn mở ra những lăng kính thưởng thức mới mẻ. Qua phần biểu diễn tài hoa của các nghệ sĩ, giai điệu Việt quen thuộc được khoác lên chiếc áo tươi mới. Jazz cũng trở nên gần gũi hơn với công chúng. Đặc biệt, giai điệu sôi động của “Hội làng” do chính NSƯT Quyền Văn Minh sáng tác đã khẳng định dấu ấn sáng tạo của người nghệ sĩ Việt, góp thêm một nét biểu cảm đầy tự hào cho hành trình đưa âm âm nhạc vào cuộc sống của Hà Nội.  

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Công chúng và du khách hứng khởi thưởng thức chương trình.

Được tổ chức tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân và du khách. Trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc không chỉ dành cho những khán giả chủ động tìm đến thưởng thức mà còn có thể trở thành điểm dừng chân thú vị đối với những người đang dạo phố. Hoạt động góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời phát huy không gian công cộng như một điểm kết nối giữa nghệ thuật, cộng đồng và nhịp sống Hà Nội trong đời sống hôm nay.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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