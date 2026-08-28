VOV.VN - "Thu quyến rũ" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh là một bản tình ca say đắm, gợi lên vẻ đẹp dịu dàng và đong đầy cảm xúc của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Đêm trên Cha-lo" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là khúc hát ấm áp nghĩa tình, ngợi ca cuộc sống kiên cường và tình quân dân nơi biên giới xa xôi. Bài hát do Ngọc Tú và tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Bạch Long Vĩ đảo quê hương" khẳng định chủ quyền thiêng liêng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và biển đảo thiết tha. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Từ một ngã tư đường phố" của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẽ nên bức tranh tươi sáng, rộn rã về nhịp sống xây dựng đất nước. Bài hát do NSƯT Thúy Hà – NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Hồ trên núi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương ngợi ca vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tình yêu đôi lứa và tinh thần lao động hăng say. Bài hát do NSƯT Quang Phác thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" của nhạc sĩ Huy Du mang âm hưởng hào sảng, ca ngợi vẻ đẹp và ý chí kiên cường của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát do ca sĩ Hoài Thu thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.