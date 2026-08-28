Thứ Sáu, 06:30, 28/08/2026

Thu quyến rũ

VOV.VN - "Thu quyến rũ" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh là một bản tình ca say đắm, gợi lên vẻ đẹp dịu dàng và đong đầy cảm xúc của mùa thu. Bài hát do NSND Lê Dung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.