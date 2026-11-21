Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 21 và 22/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Bảo tàng Ninh Bình và Bảo tàng Long Giang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định, di sản văn hóa là kết tinh trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; là tài sản quý giá, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần, củng cố bản sắc và phát triển đất nước bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu chào mừng sự kiện.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, sức sống của di sản được duy trì thông qua quá trình thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng. Nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Vì vậy, công tác bảo tồn cần gắn với môi trường thực hành, tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối tri thức, kỹ năng và những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, chuỗi hoạt động tại Ninh Bình không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu các giá trị di sản mà còn tạo không gian để nghệ nhân, cộng đồng và công chúng gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm; qua đó tăng cường kết nối văn hóa giữa các vùng miền, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Đề cập định hướng phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Trong bối cảnh đó, công tác bảo tồn và phát huy di sản cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản; thúc đẩy sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ văn hóa gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa nhưng phải bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị của di sản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong thăm và chụp ảnh lưu niệm tại các không gian trưng bày.

Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ tin tưởng, các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, tri thức và sức sáng tạo của các cộng đồng; từ đó bồi đắp tình yêu và trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổ chức các hoạt động bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng kế hoạch; các bảo tàng, ban quản lý di tích phát huy vai trò kết nối, giới thiệu giá trị di sản. Đồng thời, mong muốn nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể tích cực chia sẻ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm; nhân dân và du khách cùng tham gia trải nghiệm, chung tay bảo vệ di sản.

Nhiều di sản đặc sắc được trình diễn, thực hành

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa Việt Nam diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Các nghệ nhân, người thực hành và đại diện cộng đồng từ nhiều địa phương trực tiếp giới thiệu những loại hình văn hóa đặc sắc như Phở Hà Nội, Phở Nam Định, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, nghề ướp trà sen Quảng An, tranh dân gian Đông Hồ, tò he, kéo co ngồi, hội diều làng Bá Dương Nội, thư pháp, nghề thêu ren Ninh Hải, ném còn...

Thông qua hoạt động trình diễn, thực hành trực tiếp, nghệ nhân giới thiệu kỹ năng, tri thức và những câu chuyện gắn với di sản; công chúng, du khách có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, di sản không chỉ được giới thiệu qua hình ảnh, tư liệu hay không gian trưng bày mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Cùng với hoạt động trình diễn, chương trình tổ chức các không gian triển lãm với chủ đề riêng. Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Việt Nam” giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu, phản ánh sự phong phú, đa dạng của các loại hình di sản gắn với lịch sử, đời sống và bản sắc văn hóa của các cộng đồng.

Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 – Tiếp nối hành trình tri ân” giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch “500 ngày đêm” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đồng thời bố trí mô hình hầm chữ A để khách tham quan trải nghiệm.

Triển lãm “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giới thiệu hành trình hình thành, phát triển của nền giáo dục Nho học Việt Nam qua ba chủ đề: “Nơi khơi nguồn đạo học”; “Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên”; “Hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Hướng tới thế hệ trẻ, Ban Tổ chức phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hoạt động giáo dục di sản “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” cho khoảng 100 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2). Thông qua các trò chơi tương tác như “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số”, kết hợp trải nghiệm trực tiếp và trực tuyến, học sinh được tiếp cận lịch sử, văn hóa theo cách sinh động, gần gũi, qua đó bồi đắp tình yêu và ý thức trách nhiệm với di sản.

Khai mạc trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026

Bên cạnh các hoạt động tại Cố đô Hoa Lư, cùng ngày, tại Bảo tàng Ninh Bình - Cơ sở 1 diễn ra tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật do Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì; Trưng bày “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026 khai mạc, giới thiệu những hiện vật tiêu biểu, góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống của vùng đất Ninh Bình, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và giáo dục truyền thống cho công chúng.

Ngày 22/11, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang tại tổ dân phố Vàng Ngọc, phường Tây Hoa Lư tổ chức khai trương. Việc đưa bảo tàng vào hoạt động góp phần đa dạng hóa các thiết chế văn hóa, mở rộng không gian lưu giữ, nghiên cứu và giới thiệu di sản; đồng thời thể hiện vai trò của các tổ chức, cá nhân trong huy động nguồn lực xã hội tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.