Thừa Thiên Huế: Đặc sắc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương

Lễ hội cầu ngư làng văn hóa Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu bằng Lễ Cung nghinh thần Hoàng nhằm tưởng nhớ công ơn người đã khai canh, lập làng và các bậc tiền nhân. Tiếp đến là nhiều nghi lễ mang đậm tính văn hóa truyền thống tâm linh như: lễ cầu an, lễ tưởng niệm, lễ tạ được tổ chức trang nghiêm.

Các em bé tham gia làm trò tại Lễ hội cầu ngư Thuận An

Theo ông Lê Văn An, người dân phường Thuận An thì lễ hội này có từ hơn 500 năm trước, được dân làng tổ chức đều đặn 3 năm một lần: “Các hoạt động diễn ra rất sôi nổi và người dân tham gia rất đông, đặc biệt là bà con Việt Kiều ở tất cả các nước về rất nhiều, ủng hộ cho lễ hội truyền thống của làng. Lễ hội này cầu cho mưa thuận gió hoà, đánh bắt được nhiều tôm cá và làm giàu cho quê hương.”

Các hoạt cảnh tại Lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế

Đua ghe tại lễ hội cầu ngư Thuận An

Phần hội với các trò diễn trên cạn như múa hát truyền thống, đoàn tàu ra khơi đánh cá, cảnh buôn bán trên bờ đã tái hiện sinh động cuộc sống lao động, đời sống văn hóa của ngư dân ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Các bô lão tung tiền và phẩm vật xuống sân đình cho các em bé hoá trang thành loài cá, mực, tôm... lượm tiền.

Hoạt cảnh tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương, phường Thuân An, thành phố Huế

Quăng lưới bắt cá dưới nước

Ðang lúc “đàn cá” lượm tiền thì các chủ thuyền khiêng một chiếc ghe tiến vào sân đình. Những người ngồi trên ghe tung lưới vây quanh đám trẻ. Họ bắt những con cá to, đẹp đưa lên cúng vị khai canh. Những con cá khác được các bà buôn cá gánh ra chợ bán. Các chủ thuyền bán cá xong, kéo nhau vào một bãi đất trống để chia tiền bán cá.

Tái hiện cảnh gánh cá ra chợ bán

Tái hiện cảnh giăng lưới

Sau các trò chơi này là lễ hội sông nước đua ghe trên phá Tam Giang. Tiếng trống, tiếng kèn, hò reo cổ vũ vang lên liên hồi. Ngư dân tin rằng, năm mới đến sẽ được mùa biển, tôm, cá đầy khoang, thuyền bè an toàn, dân làng hưng thịnh. Ông Nguyễn Văn Mai, Trưởng Ban điều hành Làng Thai Dương, phường Thuận An, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cầu ngư phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, tại Lễ hội này bà con ngư dân cầu mong trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền.

Tái hiện cuộc sống lao động của ngư dân miền biển

Quang cảnh lễ hội cầu ngư phường Thuận An, thành phố Huế

Ông Mai nói: "Lễ hội này với mục đích cầu cho mưa thuận gió hoà để bà con ra khơi đánh bắt được yên ổn và vụ mùa bội thu. Các ngành nghề phát triển, đem lại nguồn lợi và nếp sống kinh tế của người dân mỗi ngày một cao hơn. Đó là ước muốn của lễ hội"./.