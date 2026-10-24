Tiếng đàn bầu: Không gian tri ân và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc

Cây đàn bầu từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt. Đàn bầu còn có tên là độc huyền cầm, là một trong những nhạc cụ truyền thống mang nét đặc trưng thuần Việt. Người Việt Nam, dù đi đâu xa, chỉ cần nghe âm thanh thánh thót của tiếng đàn bầu, lại thấy nhớ quê hương, đất nước. Cây đàn độc đáo có một không hai trên thế giới này cũng được coi là một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước, con người Việt Nam.

Hành trình 70 năm giữ gìn và mở rộng không gian biểu đạt

Trong suốt quá trình 70 năm phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đào tạo đàn bầu luôn gắn liền việc giữ gìn vốn dân ca nhạc cổ, song hành với việc mở rộng khả năng biểu đạt của cây đàn qua những sáng tác mới. Hướng tới 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ môn Đàn Bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống, đã thực hiện chương trình nghệ thuật “Tiếng đàn bầu” với những tác phẩm đặc sắc. Không gian âm nhạc đặc biệt này còn là nơi tri ân các thế hệ thầy cô đã gắn bó với cây đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc.

Chương trình “Tiếng đàn bầu” do Bộ môn Đàn Bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện chào mừng 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chỉ với một sợi dây căng trên thân đàn mộc mạc cùng chiếc cần đàn mềm mại, nhưng những âm thanh khi ngọt ngào, lúc thanh, lúc trầm, mượt mà, thể hiện được đầy đủ các giai điệu truyền thống, giàu âm điệu, giàu sức diễn tả. Chia sẻ về sức sống của tiếng đàn bầu trong đời sống âm nhạc hôm nay, Thiếu tướng, Nhà giáo Ưu tú, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định: “Từ một cây đàn một dây, đàn bầu đã trở thành cây đàn vạn năng, mang sức sống đặc biệt và là nhạc cụ độc đáo bậc nhất của Việt Nam cũng như trên thế giới”.

Trao truyền lửa nghề thiêng liêng qua nhiều thế hệ nghệ sĩ đàn bầu

70 năm, nhìn lại chặng đường dài đầy kiêu hãnh của Khoa Âm nhạc Truyền thống, có thể thấy, Đàn bầu đóng vai trò quan trọng. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, nữ Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên của chuyên ngành đàn bầu, nguyên Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống nhớ về những ngày đầu tiên trong niềm xúc động, tự hào: “Rất tự hào vì tôi đã hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn được đứng chung sân khấu cùng với các học trò cũ của tôi. Trong Tổ đàn bầu, chúng tôi coi nhau như một gia đình. Cảm ơn các nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho cây đàn bầu”.

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, nữ Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên của chuyên ngành đàn bầu, nguyên Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trưởng bộ môn Đàn bầu, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi, Tổng Đạo diễn chương trình cho biết chị hạnh phúc khi được là một người học trò của Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Tâm. “60 năm một đời cống hiến, cô không chỉ mang tiếng đàn Bầu Việt Nam vang xa trên các sân khấu quốc tế, mà còn là người thầy mẫu mực, luôn dang rộng vòng tay yêu thương bao thế hệ học sinh, sinh viên. Được làm trò của cô, được nối tiếp con đường cô đã đi, với chúng tôi là một điều may mắn và hạnh phúc vô bờ”.

Trưởng bộ môn Đàn bầu, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi, Tổng Đạo diễn chương trình biểu diễn tại sự kiện.

Sức sống của Bộ môn Đàn bầu qua 70 năm không chỉ nằm ở những tập giáo trình được chuẩn hóa, mà nằm ở sự trao truyền ngọn lửa nghề thiêng liêng giữa các thế hệ. Điều đó thể hiện rõ nét qua sự nối tiếp đầy tự hào khi NSND Thanh Tâm cùng đứng trên sân khấu biểu diễn tác phẩm với những người học trò yêu quý và cũng rất đặc biệt như Nghệ sĩ Ưu Tú Bùi Lệ Chi, trưởng Bộ môn Đàn Bầu, cháu ruột Lê Thùy Linh và con trai - Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Hoài Anh.

Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Hoài Anh biểu diễn tại chương trình.

Đó còn là sự tiếp nối thiêng liêng qua tác phẩm "Cung đàn đất nước" của Nhà giáo Nhân dân Đặng Xuân Khải với sự tham gia của hai người con trai ông, hay hình ảnh hai cha con Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Anh Tú cùng nghệ sĩ nhí Hoàng Thái Phương hòa giọng trong điệu Xẩm "Mục hạ vô nhân".

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Anh Tú cùng nghệ sĩ nhí Hoàng Thái Phương hòa giọng trong điệu Xẩm "Mục hạ vô nhân".

Sự trở lại của những người con từng học đàn bầu và đã trở thành những ngôi sao của nền âm nhạc Việt Nam như Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo và Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương qua ca khúc "Đất nước", cùng sự xuất hiện của các thế hệ học sinh, sinh viên hệ tài năng biểu diễn ca khúc "Người Hà Nội" mang ý nghĩa sâu sắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương.

Trong không gian tri ân và hội ngộ của nhiều thế hệ thầy trò nghệ sĩ đàn bầu, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương xúc động tâm sự, chính những nốt đàn bầu mộc mạc dưới mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới là nhịp cầu đầu tiên đưa anh bước vào thế giới nghệ thuật.

Nghệ sĩ cho biết: “Đăng Dương cũng như Nghệ sĩ Nhân dân Thái Bảo và tất cả các nghệ sĩ, giảng viên của khoa Âm nhạc truyền thống Tổ bầu thực sự rất xúc động được trở về nơi đầu tiên mình đến với âm nhạc. Thực sự cảm xúc đến bây giờ vẫn rất là dạt dào. Mình được trở về với ký ký ức cách đây đúng 40 năm. Năm 1986 Đăng Dương gẩy những tiếng đàn bầu đầu tiên để đến với âm nhạc. Sau đấy, năm 1992 Đăng Dương bắt đầu mới học Thanh nhạc. Và người thầy đầu tiên chính là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tâm. Cô đã truyền đạt cho Đăng Dương những nốt nhạc đầu tiên”.

Một điểm sáng mang tầm chiến lược được khẳng định qua hành trình 70 năm của Học viện chính là việc giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với đóng khung di sản, mà là mở đường cho di sản sống động trong thời đại mới. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, người gắn bó với mái trường từ năm 7 tuổi, nhấn mạnh rằng sự trưởng thành của tổ bộ môn không chỉ nằm ở việc giữ gìn tinh hoa cha ông để lại, mà còn ở tư duy phát triển chiến lược. Từ cây đàn bầu một dây với những bài nhạc cổ truyền, các thế hệ nghệ sĩ đã phát triển thành những tác phẩm sáng tác quy mô, tạo nên bản hòa tấu giao hưởng hòa ca đong đầy cảm xúc.

Tư duy âm nhạc đa dạng được thể hiện qua việc cây đàn bầu vừa được nuôi dưỡng trong âm hưởng dân gian của các làn điệu Chèo (Nhớ ơn thầy cô – Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Ngần), Hò Mái Nhì Huế (Về thăm trường cũ - Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Thanh) và Vọng cổ Cải lương (Hoa mua trắng - Nghệ sĩ Nhân dân Vương Hà), vừa tự tin trong hơi thở đương đại. Tiếng đàn ấy bay bổng khi giao thoa cùng Violin, Cello trong “Con cò”, lúc lại hòa quyện với dàn nhạc hiện đại ở tác phẩm “Thanh âm” của Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Hoài Anh. Tiếng đàn bầu thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp nghệ thuật qua những sáng tác chuyên biệt dành riêng cho đàn bầu như “Niềm tin tất thắng” (Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi thể hiện), “Khúc độc huyền” (Nghệ sĩ Nhân dânTrường Giang), “Tình khúc đêm trăng” (Nghệ sĩ Ưu tú Phan Kim Thành) và “Vì miền Nam”.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chỉ huy trong chương trình.

Giai điệu đầy tự hào của ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” khép lại chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhưng thanh âm của “Tiếng đàn bầu” còn ngân vang mãi trong lòng người yêu nhạc. Bằng ngọn lửa nghề bền bỉ của các thế hệ thầy trò, sự tiếp nối tình yêu và niềm say mê dành cho âm nhạc dân tộc, thanh âm đàn bầu luôn luôn là cốt cách tâm hồn, là bản sắc văn hóa độc đáo trường tồn của dân tộc.