Tiếng đàn bên bờ sông biên giới

Cùng anh tiến quân trên đường dài

VOV.VN - Sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, "Cùng anh tiến quân trên đường dài" là khúc hành quân đầy khí thế, thể hiện quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Bài hát do NSND Mạnh Hà thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.