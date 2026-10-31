Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2026: Dàn nghệ sĩ tài năng, tâm huyết

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026 diễn ra thành công tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam tối 30/10. Chương trình mang đến cho công chúng một không gian âm nhạc thăng hoa, giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc. Đây là hoạt động hợp tác văn hóa đối ngoại thường niên giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan phát thanh, truyền hình Trung Quốc.

Tiết mục mở màn Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2026.

Sự hội tụ của các nghệ sĩ hàng đầu cùng các tài năng trẻ, sinh viên nghệ thuật hai nước qua những màn trình diễn đa phong cách không chỉ thể hiện sự giao thoa âm nhạc tinh tế, mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Phóng viên Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ghi nhận cảm xúc dạt dào và tâm huyết gửi gắm qua từng tác phẩm qua phần trò chuyện cùng dàn nghệ sĩ tài năng.

Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương

Đây là lần đầu tiên Diệu Hương tham gia Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung và cũng rất háo hức, mong chờ. Thông qua việc tham gia trong chương trình, Diệu Hương muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tình hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương tại chương trình.

“Nàng thơ xứ Huế” là một trong những tác phẩm rất nhẹ nhàng, nhưng khắc họa nét duyên dáng của một cô gái Huế, đồng thời cũng là nét đẹp của người con gái Việt Nam. Diệu Hương mong muốn truyền tải thông điệp con người Việt Nam luôn đẹp, hiền hòa, thân thiện. Hương cũng rất mong, qua bài hát này, mọi người sẽ đến Việt Nam nhiều hơn để tìm hiểu và khám phá những nét đẹp của Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng

Đây là một cuộc giao lưu văn hóa giữa hai đất nước Trung Quốc và Việt Nam. Chương trình này, tôi được thể hiện ca khúc "Mùa thu cho em", một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Chương trình có các bài hát rất đa dạng. Có bài hát màu thính phòng, có bài hát mang âm hưởng dân gian. Và tôi thì được hát một bài hát lãng mạn, một tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Chương trình lần này, Chủ đề rộng hơn và tạo không gian người nghe được thả hồn vào nhiều trạng thái khác nhau. Có lúc thì nghe những bài dân gian mang âm hưởng của Trung Quốc, bài dân gian mang âm hưởng Việt Nam và có những bài song ca ngọt ngào chất tình ca để khán giả được trải nghiệm cũng như được cảm nhận được tính âm nhạc, tính giai điệu của văn hóa giữa hai nước.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng thể hiện ca khúc "Mùa thu cho em", một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Đây là lần thứ 2 Hoàng Tùng tham gia Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung. Hoàng Tùng được gửi tiếng hát của mình tới công chúng tại nơi mình làm việc. Lần này Hoàng Tùng hát tình ca lãng mạn, cho nên là cũng là một sắc thái khác để khán giả có thể nghe và biết về Hoàng Tùng trong chất tình ca như thế này.

Hoàng Tùng đã chọn "Mùa thu cho em" của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và ca khúc nữa là "Hà Nội đêm trở gió" (hoặc “Hà Nội 12 ngày đêm”). Hai bài hát này đều mang chất tình ca, nhưng "Mùa thu cho em" lãng mạn hơn và đặc biệt, giữa tiết trời thu, Hoàng Tùng muốn gửi một thông điệp rằng mùa thu của đất nước Việt Nam, mùa thu của Hà Nội những ngày này lãng mạn thế đấy. Người nghe và khán giả được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và cảm nhận được mùa thu của Việt Nam.

Ca sĩ Trần Tùng Anh

Tùng Anh rất vinh dự được biểu diễn tại một chương trình đặc biệt, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tùng Anh cũng đã tập luyện rất nhiều để có một chương trình biểu diễn thật tốt ngày hôm nay. Có lẽ Tùng Anh sẽ không quên được cảm xúc hồi hộp và cũng dành trọn tình cảm chân thành nhất tới quê hương của mình cũng như các bạn quốc tế.

Ca sĩ Trần Tùng Anh thể hiện ca khúc "Em đi giữa biển vàng" cùng dàn nhạc Sức sống mới.

Tùng Anh từng đoạt giải Quán quân tại Trung Quốc. Tùng Anh luôn tin rằng văn hóa là cây cầu kết nối trái tim đặc sắc nhất. Khi bước lên sân khấu, nhìn thấy khán giả cùng đại biểu hai nước chăm chú lắng nghe, ghi hình và vỗ tay tán thưởng… đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ.

Nữ ca sĩ Ngân Duyệt Tây - Trung Quốc

Qua chương trình này, hai nước chúng ta có thể dùng âm nhạc và giọng hát để truyền tải tình hữu nghị. Tôi muốn giới thiệu bài hát của chúng tôi cho các bạn Việt Nam và đồng thời tôi cũng sang đây để giao lưu văn hóa, về du lịch. Tôi cũng thấy các bài hát của Việt Nam rất là hay, rất giàu giai điệu, mang nét đặc sắc và phong cách rất phong phú.

Nữ ca sĩ Ngân Duyệt Tây - Trung Quốc.

Ca sĩ Gemma Nguyễn

Gemma rất vui khi được tham gia một chương trình đặc biệt về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi nhận ra rằng, Việt Nam và Trung Quốc có thể khác nhau về vị trí địa lý, nhưng lại tương đồng sâu sắc về tình yêu thương, sự gắn kết và tinh thần đoàn kết. Đó là dịp rất là ý nghĩa và Gemma mong rằng là tiếng hát của Gemma có thể đóng góp một phần nhỏ bé cho thành công của chương trình.

Ca sĩ Gemma Nguyễn trên sân khấu Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2026.

Nhà báo Trần Đạt (Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây)

Tôi đồng hành cùng Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung từ những ngày đầu tiên vào năm 2005. Lần thứ ba trở lại VOV, tôi phụ trách đoàn nghệ sĩ Trung Quốc và ấn tượng nhất với tiết mục của Lý Hướng Dương, sinh viên 19 tuổi từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Bạn ấy sẽ cùng nghệ sĩ Việt Nam thể hiện bài “Trống cơm” và “Việt Nam quê hương tôi” bằng đàn T'rưng.

Nhà báo Trần Đạt, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, phụ trách đoàn nghệ sĩ Trung Quốc.

Đặc biệt, cây đàn T'rưng này chính là món quà kỷ niệm do Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây vào tháng 4 vừa qua. Cây đàn hiện được trân trọng lưu giữ tại bảo tàng của trường. Dù chỉ mới tự học đàn trong 2 tháng nhưng với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ Việt Nam, Hướng Dương đã chơi rất nhuần nhuyễn và tràn đầy say mê trên sân khấu.

Chương trình nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị - Việt Trung năm 2026 ghi dấu ấn năm thứ 3 liên tiếp VOV phối hợp cùng các đối tác Trung Quốc tổ chức sự kiện. Mối lương duyên này là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn kết chân thành và sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan truyền thông chủ lực hai nước. Đài Tiếng nói Việt Nam hướng tới đưa Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung trở thành một thương hiệu văn hóa đối ngoại uy tín, đẳng cấp và bền bỉ.