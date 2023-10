Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I năm 2023 sẽ có sự tham gia của 14 dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Cùng dự Ngày hội có nhân dân 3 tỉnh của Lào (Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng) và Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chủ trì họp báo

Ngày hội là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các tỉnh có các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tổ chức. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”, Ngày hội là hoạt động nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc, tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc, có ý thức trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra.

Trao đổi tại buổi họp báo vào chiều 23/10 tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Lương Chiến Công cho biết, Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 3 – 5/11 tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 11 tỉnh (Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum).

Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động điểm nhấn như: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thốn; không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng; trình diễn nghề thủ công truyền thống; triển lãm đặc trưng văn hoá các dân tộc; trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Ngoài ra, tại Ngày hội còn có các hoạt động Thể dục thể thao truyền thống: các môn Kéo co, Bắn nỏ, Đẩy gậy và chương trình “Gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội”.

Dịp này, UBND tỉnh Lai Châu chủ trì tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Việt-Trung và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023. Trong đó, Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu có nhiều hoạt động nhằm kết nối, quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương: Tổ chức chương trình Famtrip khảo sát và kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong nước và 3 tỉnh bắc Lào (Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng), Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tọa đàm đánh giá khả năng khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch của Lai Châu; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I, tại huyện Tân Uyên; Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II; Giải leo núi “Chinh phục đinh Tả Liên Sơn” mở rộng lần thứ I năm 2023.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Lương Chiến Công thông tin về Ngày hội.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cũng cho biết, các nội dung hoạt động của Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, luyện tập dàn dựng công phu, do các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người thực hiện. Địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nhiều hoạt động hấp dẫn để phục vụ du khách đến Lai Châu dịp này.