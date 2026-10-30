Tối nay, trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2026

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV năm 2026 nhằm đổi mới nội dung, hình thức; đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi và Triển lãm, kịp thời động viên, tôn vinh sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh; khuyến khích sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV được phát động từ giữa tháng 3/2026 và kết thúc nhận sản phẩm vào ngày 15/8/2026, đã nhận được nhiều tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc. Sự kiện hướng tới mục tiêu quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên anh hùng vĩ độ, tinh tế văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng biên giới, đồng thời tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng vũ trang trang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu Giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm:

+ 02 giải Nhất, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê, Chứng nhận kèm tiền thưởng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn) của Ban Tuyên giáo Trung ương và Huy chương Vàng, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

+ 04 giải Nhì, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn) của Ban Tuyên giáo Trung ương và Huy chương Bạc, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

+ 06 giải Ba, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) của Ban Tuyên giáo Trung ương và Huy chương Đồng, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại lễ trao giải diễn ra tối 30/10, bên cạnh việc vinh danh các sản phẩm xuất sắc nhất ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ thông qua hệ thống giải thưởng, không gian triển lãm “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV cũng chính thức mở cửa trưng bày, giới thiệu rộng rãi tới đông đảo công chúng và du khách.

Lễ trao giải và triển lãm diễn ra tại Hội trường tầng 2, Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm thành phố Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, TP Quảng Ninh) lúc 20h10 tối 30/10/2026.