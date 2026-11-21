Chương trình đưa người xem đi qua nhiều lát cắt văn hóa, từ những câu chuyện về nguồn cội dân tộc, lịch sử Thăng Long – Hà Nội đến tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề truyền thống. Mỗi câu chuyện được kể bằng một hình thức khác nhau, khi hào hùng, sâu lắng, lúc lại rộn ràng, tươi mới, tạo nên một hành trình giàu cảm xúc, đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị văn hóa đã được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đằng sau cấu trúc nghệ thuật đồ sộ và ấn tượng này là Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường. Bằng cách khai thác không gian di sản và kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, anh đã tạo nên sự kết nối giữa những câu chuyện tưởng chừng thuộc về quá khứ với nhịp sống Hà Nội hôm nay.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở chương trình là quy mô sân khấu và không gian trình diễn được mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, sân khấu chính dài khoảng 200m, nổi bật với hình tượng đôi rồng lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý có tổng chiều dài khoảng 70m, mỗi con dài hơn 30m, cao khoảng 10m, gợi nhắc tên gọi Thăng Long và dấu mốc vua Lý Công Uẩn dời đô về mảnh đất này năm 1010. Hình ảnh đôi rồng cũng tạo điểm nhấn thị giác, hài hòa với cảnh quan và những công trình lịch sử quanh hồ Gươm.

Chương trình đặc biệt chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội

Bên cạnh đó, các màn trình diễn không bó hẹp trong khu vực sân khấu mà nối dài ra những tuyến phố quanh hồ, với tuyến diễu hành dài khoảng 1,7km, đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân và du khách. Xuyên suốt chương trình, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia, trong đó riêng các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường. Sự hiện diện của các nghệ nhân cùng những cộng đồng đang gìn giữ di sản mang đến cho chương trình nhiều sắc thái văn hóa, từ tiếng trống hội, những đoàn múa cờ, múa lân, rồng đến các màn tái hiện lịch sử và sinh hoạt truyền thống của dân tộc.

Để kết nối nhiều lớp nội dung và loại hình nghệ thuật trong một chương trình quy mô lớn giữa trung tâm Thủ đô, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã lựa chọn không gian giàu dấu ấn văn hóa của Hà Nội làm bối cảnh trình diễn. Hồ Hoàn Kiếm, những tuyến phố quanh hồ và các công trình lịch sử không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật. Sân khấu được mở rộng ra không gian phố phường, các đoàn rước nối dài những màn biểu diễn, đưa hình ảnh di sản, làng nghề và sinh hoạt văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã lựa chọn không gian giàu dấu ấn văn hóa của Hà Nội làm bối cảnh trình diễn

Với hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, nghệ sĩ cùng tham gia, các màn trình diễn diễn ra liên tục trên sân khấu và những tuyến phố quanh hồ. Việc kết nối các đoàn rước, nghệ nhân từ nhiều địa phương với lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm sự ăn khớp giữa các phần trình diễn, là một khối lượng công việc không nhỏ. Qua đó, có thể thấy sự đầu tư của Hoàng Công Cường không chỉ ở quy mô sân khấu hay những hình ảnh bắt mắt, mà còn ở cách anh kết nối nhiều lực lượng, nhiều chất liệu văn hóa để tạo nên một tổng thể liền mạch.

Chia sẻ về Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, Nguyễn Ngọc Anh - một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình đánh giá cao sự am hiểu văn hóa cũng như khả năng tổ chức tổng thể của anh. Theo nữ ca sĩ, Hoàng Công Cường không chỉ có khả năng dàn dựng sân khấu mà còn có sự cảm nhận sâu sắc về các giá trị văn hóa, từ đó biết cách sắp xếp các yếu tố trong một chương trình.

Cô cho rằng các ca sĩ có nhiều thuận lợi khi tham gia những chương trình do anh đảm nhiệm, bởi sân khấu thường được đầu tư về hình ảnh, có sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và các yếu tố dàn dựng. Sự phối hợp này giúp người biểu diễn có thể thể hiện tác phẩm một cách thoải mái, đúng với mong muốn nghệ thuật của mình. Với chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Anh nhận thấy đây tiếp tục là dịp thể hiện sức sáng tạo và dấu ấn riêng của Hoàng Công Cường.

Ở góc độ người đảm nhiệm phần lời bình, NSND Lê Chức cho biết ông từng tham gia hàng nghìn chương trình, nhưng lần này mang đến cảm xúc đặc biệt bởi ngày 24/11 từ năm nay chính thức trở thành “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Theo ông, để truyền tải được ý nghĩa của ngày lễ, người nghệ sĩ cần có sự thấu hiểu về chiều sâu lịch sử và tư tưởng văn hóa dân tộc. Dù được thể hiện dưới hình thức một chương trình nghệ thuật, sự kiện lần này mang ý nghĩa riêng, bởi những giá trị văn hóa lâu đời, truyền thống tinh thần của dân tộc và những thành tựu trong thời đại Hồ Chí Minh cùng được gợi nhắc, tôn vinh.

Các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường

Với khán giả, những màn trình diễn cũng đem lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Ngọc Oanh, một khán giả đến từ Bắc Ninh, cho biết chị cảm thấy choáng ngợp và tự hào trước quy mô của chương trình, đặc biệt là những đại cảnh được dàn dựng giữa không gian hồ Hoàn Kiếm. Chị ấn tượng với cách các câu chuyện quen thuộc như: “Con Rồng cháu Tiên”, “Thánh Gióng”, hay đại cảnh “Chiếu dời đô” được tái hiện, đồng thời thích thú khi được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: Ca trù, Xẩm, cồng chiêng Mường. Những sản phẩm thủ công như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tò he, chuồn tre cũng để lại ấn tượng với chị.

Với cách dàn dựng giàu sáng tạo và sự kết nối nhiều chất liệu văn hóa, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội. Những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc đọng lại sau chương trình cũng là cách để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.