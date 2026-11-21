Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.

Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm dự thi, qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao giải, trong đó có 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng trao Giải Nhất cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất

Trong đó, 5 Giải Nhất thuộc về các tác phẩm: Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (4 kỳ, loại hình Báo in) của nhóm tác giả Hoàng Thị Hương, Trịnh Quỳnh Hoa, Hà Thị Hồng Gấm, Trần Thị Hồng Nhung, Phan Đình Toán, đơn vị Báo Văn Hóa; tác phẩm Văn hóa xã hội chủ nghĩa - Nhìn từ Nghị quyết số 80-NQ/TW (5 kỳ, loại hình Báo điện tử) của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải (Hồng Hải), Trần Hoàng Hoàng (Hàm Đan), Vũ Thị Lệ Huyền (Khánh Huyền), Tô Minh Ngọc (Tô Ngọc), Phan Thanh Hà (Hà Phương), đơn vị Báo Quân đội nhân dân; tác phẩm Điểm tựa Quốc gia (5 kỳ, loại hình Phát thanh), của nhóm tác giả Minh Tâm, Việt Anh, Đình Châu, Ngọc Hà, Phạm Thị Linh, Thanh Huyền, Thu Hà, đơn vị Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm Người viết Quốc ca (loại hình Truyền hình) của nhóm tác giả Đỗ Thị Huyền Trang, Đặng Thị Linh, Tạ Đức Nguyên, đơn vị Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; tác phẩm Chiến dịch 500 ngày đêm: Uống nước nhớ nguồn - Mạch nguồn văn hóa dân tộc (loại hình Báo ảnh) của tác giả Trần Văn Huấn (Trần Huấn), đơn vị Báo Văn Hóa.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự và Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do trao Giải Nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhì

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn Hóa, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ trao Giải Ba cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải

Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải

Ban Tổ chức trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp để Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp; đồng thời khích lệ đội ngũ người làm báo tiếp tục sáng tạo những tác phẩm chất lượng: Đơn vị quảng cáo truyền thông vàng: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS).