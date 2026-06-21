Toy Story 5 kể tiếp câu chuyện thế giới đồ chơi trường tồn dài hơn 3 thập kỷ

Bất chấp thời gian và sự ra đời của những xu hướng giải trí, điện ảnh mới. Toy Story 5 không chỉ khẳng định vị thế của một tượng đài, mà còn chứng minh rằng tình cảm của công chúng toàn cầu dành cho Woody, Buzz Lightyear chưa bao giờ nguội lạnh. Từ những rạp chiếu lộng lẫy tại Bắc Mỹ cho đến các phòng vé sôi động tại Việt Nam, sức hút mãnh liệt của bộ phim một lần nữa khẳng định giá trị bất biến của những ký ức tuổi thơ.

Toy Story, sự trường tồn của một tượng đài điện ảnh

Nhìn lại lịch sử điện ảnh thế giới, hiếm có một loạt phim hoạt hình nào duy trì được chất lượng đỉnh cao và sức hút đồng đều qua nhiều thập kỷ như Toy Story. Khởi đầu vào năm 1995 với tư cách là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng máy tính (3D), sản phẩm của Pixar đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành đồ họa toàn cầu. Tuy nhiên, yếu tố giúp thương hiệu này trường tồn qua thời gian không nằm ở những thuật toán giả lập chất liệu nhựa, vải hay ánh sáng, mà nằm ở chiều sâu cảm xúc, tính nguyên bản của ý tưởng và triết lý trưởng thành sâu sắc mà nó mang lại.

Loạt phim đã chạm đến một câu hỏi mang tính bản năng và thuần khiết nhất của mọi đứa trẻ trên trái đất: “Liệu đồ chơi của mình có sống dậy khi mình rời khỏi phòng?”. Từ ý tưởng nguyên bản đánh trúng tâm lý ấy, Pixar xây dựng nên một thế giới quan vô cùng ấm áp nhưng cũng đầy suy tư. Không giống như nhiều loạt phim giải trí khác cố định độ tuổi của nhân vật để kéo dài thương hiệu một cách an toàn, Toy Story dũng cảm lựa chọn cách lớn lên cùng khán giả. Đó là lý do vì sao bộ phim sở hữu “độ chín cảm xúc” tăng dần theo thời gian.

Chúng ta từng thấy phần phim thứ nhất và thứ hai tràn ngập niềm vui hồn nhiên, đi kèm nỗi sợ nguyên bản của những đứa trẻ - sợ bị thay thế bởi một món đồ chơi mới mẻ, hiện đại hơn. Đến phần phim thứ ba, bước ngoặt vĩ đại xuất hiện khi cậu bé Andy trưởng thành và phải rời nhà đi học đại học. Khoảnh khắc Andy trao lại những người bạn ấu thơ của mình cho cô bé Bonnie đã trở thành biểu tượng cho sự chia ly ngọt ngào, lấy đi nước mắt của cả một thế hệ người xem – những người cũng đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành và phải học cách từ biệt tuổi thơ. Ở phần thứ 4, phim tiếp tục đào sâu vào cuộc khủng hoảng hiện sinh của Woody khi phải tự tìm kiếm định sắc cá nhân và lối đi riêng sau khi hoàn thành “sứ mệnh” phụng sự những đứa trẻ.

Hệ thống nhân vật của Toy Story được khắc họa sâu sắc đến mức mỗi cái tên đều có một cuộc đời, một tính cách độc đáo riêng biệt. Tình bạn giữa chàng cao bồi Woody trung thành và cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear kiêu hãnh là minh chứng cho sự thấu hiểu vượt qua những khác biệt ban đầu. Sự kết nối của họ, cùng lòng trung thành vô điều kiện của dàn nhân vật phụ như Jessie, Rex, Slinky, mang đến những bài học giáo dục sâu sắc về tình bạn, lòng vị tha mà không hề giáo điều.

Đối với thế hệ người xem đời đầu kể từ hơn 3 thập kỷ trước, giờ đây họ chính là những người cha mẹ đưa đưa con cái của họ ra rạp xem Toy Story. Với họ việc đưa con đi xem Toy Story không chỉ đơn thuần là giải trí, mà là một hành trình tìm lại ký ức, một chiếc cầu nối vô hình gắn kết các thế hệ thông qua những giá trị nguyên bản của tình yêu thương.

Toy Story 5 kể tiếp những câu chuyện từ ký ức

Sự xuất hiện của Toy Story 5 tiếp tục là một minh chứng cho thấy Pixar rất biết cách làm mới mình dựa trên hơi thở của thời đại, đập tan những hoài nghi về việc thương hiệu này sẽ bị cạn kiệt ý tưởng. Được đầu tư kinh phí sản xuất khổng lồ cùng công nghệ đồ họa tối tân nhất, tác phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế ngay khi vừa ra mắt.

Tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim lập tức chứng minh sức hút của một “siêu bom tấn” mùa hè. Giới quan sát phòng vé ghi nhận phim thiết lập những con số kỷ lục khi nhanh chóng độc chiếm ngôi vương bảng xếp hạng doanh thu nội địa Mỹ ngay tuần đầu công chiếu tại hơn 4.400 rạp, trở thành một trong những màn ra mắt lớn nhất năm tại khu vực này. Giới phê bình quốc tế dành cho phim những lời tán dương nồng nhiệt với điểm số đánh giá cao chót vót trên các chuyên trang điện ảnh.

Sức hút tại Mỹ không chỉ đến từ danh tiếng sẵn có của thương hiệu, mà nằm ở kịch bản vô cùng thời sự và mang tính toàn cầu: Cuộc đối đầu giữa đồ chơi truyền thống và thiết bị công nghệ hiện đại. Việc đưa các thiết bị điện tử thông minh, máy tính bảng trở thành “đối thủ” chiếm lấy sự chú ý của cô bé Bonnie đã đánh trúng vào nỗi trăn trở của hàng triệu phụ huynh trong kỷ nguyên màn hình. Chính yếu tố này đã biến bộ phim từ một tác phẩm giải trí thuần túy thành một chủ đề thảo luận có tính xã hội cao, thu hút không chỉ trẻ em mà cả các bậc làm cha mẹ.

Khi cập bến thị trường Việt Nam, sức nóng của thương hiệu này ngay lập tức được chuyển hóa thành những con số biết nói đầy ấn tượng. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các bộ phim bom tấn đang bám trụ rạp chiếu, bộ phim ngay lập tức xông lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày ngay khi vừa mở những suất chiếu đầu tiên. Đây là một thành tích vô cùng bùng nổ và hiếm có đối với một tác phẩm hoạt hình nước ngoài tại rạp Việt, phản ánh chính xác cơn khát điện ảnh chất lượng của khán giả trong nước.

Sự bứt phá nhanh chóng này tại Việt Nam đến từ hai yếu tố cốt lõi: hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ và tệp khán giả trung thành sâu sắc. Tại các cụm rạp lớn ở Hà Nội và TP.HCM, không khó để bắt gặp những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi xem phim, hoặc những nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ 9x đi tìm lại một phần thanh xuân của mình. Khán giả Việt đánh giá cao cách Pixar không lặp lại những lối mòn giải cứu thông thường mà đem đến những góc nhìn mới mẻ nhưng vẫn giữ vẹn nguyên “đặc sản” của loạt phim: những tình tiết hài hước duyên dáng, những phân cảnh hành động kịch tính đồ họa mãn nhãn, và trên hết là một cái kết chạm tới góc khuất sâu thẳm nhất trong trái tim người xem.

Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đã chứng minh một sự thật hiển nhiên: Toy Story 5 không chỉ đơn thuần là một phần phim tiếp nối, mà là lời khẳng định rằng thế giới đồ chơi của Pixar sẽ luôn có một vị trí trang trọng, trường tồn và bất khả xâm phạm trong lòng khán giả toàn cầu.