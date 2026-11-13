TP. Đồng Nai tổ chức 24 hoạt động văn hóa, đón 800 khách tàu biển quốc tế

Ngày 13/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai thông tin về chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

24 hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú

Theo Ban Tổ chức, xuyên suốt 7 ngày diễn ra sự kiện (từ 18/11 đến 24/11), người dân và du khách sẽ được tham gia các chương trình lễ hội tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) cùng chuỗi hoạt động quy mô lớn.

Toàn cảnh buổi họp báo

Mở đầu là lễ khai mạc được tổ chức tại Công viên Quảng trường thành phố, kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Song song đó, tại Quảng trường thành phố sẽ diễn ra không gian văn hóa truyền thống với chủ đề “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”. Tại đây, người dân và du khách có dịp tham quan khu trưng bày tư liệu lịch sử, trải nghiệm trình diễn nghề thủ công, như: làm gốm, đan lát, viết thư pháp, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và tham gia các trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, không gian “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” sẽ giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu kết hợp phiên chợ livestream “Kết nối từ Du lịch - Tăng tốc cùng phát triển”.

Những đại sứ du lịch của Đồng Nai cho biết, sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đến du khách quốc tế

Xuyên suốt tuần lễ còn có nhiều sự kiện nghệ thuật và giao lưu như: Liên hoan Giai điệu hữu nghị lần thứ 7; trình diễn thời trang áo dài và trang phục dân tộc; tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; chương trình giao lưu hữu nghị với Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM...

Đáng chú ý là màn đồng diễn xếp hình nghệ thuật với sự tham gia của 1.000 hội viên thể dục tạo hình chữ “Đồng Nai - Văn hóa - Đoàn kết”; tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải” và Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026.

Đồng Nai phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn để phát triển du lịch (ảnh: Việt Tuấn)

Điểm nhấn của ngành du lịch địa phương là chương trình phối hợp cùng Công ty Saigontourist đón đoàn từ 500 đến 800 khách quốc tế cập Cảng Phước An vào ngày 19/11 để tham quan, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đón đầu dòng khách từ sân bay Long Thành

Cùng với các hoạt động quy mô ở cấp thành phố, tại 95 xã, phường và các khu công nghiệp cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo điều kiện cho người dân, công nhân tham gia. Riêng tối 22/11, tại xã Bom Bo (tỉnh Bình Phước cũ) diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Tàu du lịch của Hoa Kỳ cập Cảng Phước An vào tháng 10/2026 (ảnh: Báo Đồng Nai)

Ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thông qua chuỗi sự kiện, TP. Đồng Nai kỳ vọng khẳng định vị thế của một địa phương không chỉ dẫn đầu về phát triển công nghiệp mà còn là điểm đến giàu bản sắc. Sự kiện cũng kết nối di sản với nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ du lịch sinh thái và sản phẩm đặc trưng.

Du khách nước ngoài đạp xe đạp xuyên rừng quốc gia Cát Tiên (ảnh: E-tour)

Nói về định hướng lâu dài, bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai, cho biết việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh bền vững không chỉ dừng lại ở khuôn khổ một tuần lễ hội mà là chiến lược xuyên suốt của địa phương.

"Đồng Nai đang đẩy mạnh bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, biến di sản thành cơ hội sinh kế thông qua mô hình du lịch cộng đồng. Song song đó, ngành văn hóa và du lịch đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn, sẵn sàng đón đầu dòng khách lớn đổ về Đồng Nai khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đi vào hoạt động", bà Lê Thị Ngọc Loan cho biết.