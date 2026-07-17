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TP.HCM tổ chức đêm nghệ thuật tri ân NSND - soạn giả Viễn Châu

Thứ Sáu, 23:26, 17/07/2026
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VOV.VN - Tối 17/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM- (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ), chương trình nghệ thuật với chủ đề "Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn" đã diễn ra trong không gian ngập tràn cảm xúc, thu hút đông đảo nghệ sĩ gạo cội và công chúng mộ điệu cải lương.

"Cây cổ thụ" của nghiệp đờn ca và người khai sáng Tân cổ giao

NSND, soạn giả Viễn Châu (1924 - 2016), tên thật là Huỳnh Trí Bá, quê gốc Trà Vinh, còn được người mộ điệu kính cẩn gọi là danh cầm Bảy Bá.

Trong suốt hành trình thế kỷ của đờn ca tài tử và sân khấu cải lương, ông sừng sững như một "cây cổ thụ" tỏa bóng mát với kho tàng di sản đồ sộ hơn 2.000 bản vọng cổ và trên 70 vở cải lương kinh điển.

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Các nghệ sĩ biểu diễn ca khúc của NSND - soạn giả Viễn Châu

Không dừng lại ở vai trò một danh cầm xuất chúng, soạn giả Viễn Châu chính là người khai sinh ra thể loại tân cổ giao duyên, nét chấm phá táo bạo kết hợp giữa giai điệu phương Tây hiện đại và hơi thở truyền thống dân tộc.

Những sáng tác mang thương hiệu Viễn Châu không chỉ đáp ứng trọn vẹn thị hiếu thời thượng mà còn giữ nguyên vẹn hồn cốt cổ nhạc, mở ra một không gian biểu đạt mênh mông, giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong từng làn hơi, giọng ca.

Sống lại những giai điệu bất hủ đi cùng năm tháng

Qua bàn tay dàn dựng tài hoa của bộ đôi đạo diễn NSND Hữu Quốc - Dương Thảo cùng sự biên tập nội dung kỹ lưỡng của soạn giả Hoàng Song Việt, "Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn" đã tái hiện lại một phần gia tài âm nhạc vô giá, thấm sâu vào máu thịt của nhiều thế hệ người dân phương Nam.

Tình anh bán chiếu, bản vọng cổ được mệnh danh là "bài ca vua", khắc họa mối tình mộc mạc nhưng đầy dứt day của anh chàng bán chiếu đất Cà Mau. Lá trầu xanh, bản tân cổ giao duyên mẫu mực, khơi gợi nỗi buồn hoài niệm về mối duyên quê dở dang.

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Đêm nhạc thu hút nhiều người đến xem

Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, khúc tráng ca tình yêu bi tráng làm lay động hàng triệu trái tim qua nhiều thập kỷ. Sầu vương ải nhạn, Gánh nước đêm trăng, Chợ mới, Anh đi chiến dịch... và đặc biệt là những giai điệu thấm đẫm tinh thần yêu nước, cổ vũ kháng chiến như Người mẹ miền Nam.

Mỗi tác phẩm vang lên là một lần khán giả được đắm mình trong bản sắc văn hóa phương Nam độc đáo, nơi cái tình, cái nghĩa được tôn vinh qua những câu ca trau chuốt, giàu tính văn học.

Sức sống bền bỉ qua các thế hệ nghệ sĩ

Đêm diễn là hoạt động văn hóa do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM phối hợp cùng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức. Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những cống hiến vĩ đại của NSND - soạn giả Viễn Châu đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Đêm diễn thực sự là một ngày hội lớn khi quy tụ những giọng ca vàng, những tên tuổi "gạo cội" đã thành danh và đưa các sáng tác của Viễn Châu lên đỉnh cao như: NSND Minh Vương, Lệ Thủy, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, cùng các NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Vân Khánh, Lê Tứ, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Lê Hồng Thắm, Thu Vân, Diễm Thanh, Thy Trang...

Tiếp nối mạch nguồn di sản và khẳng định sự kế thừa mạnh mẽ là sự xuất hiện của các gương mặt Chuông vàng vọng cổ: Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Khởi, Minh Trường, Điền Trung, Nhã Thy, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Hợp và Võ Hoài Long.

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Ươm mầm lớp nghệ sĩ trẻ kế cận cho cải lương Việt Nam

VOV.VN - Cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026” đã kết thúc sau gần 1 tuần diễn ra tại TP.HCM. Đây là dịp để nhìn lại lực lượng trẻ của cải lương cả nước, từ đó bổ sung, đào tạo cho lớp kế cận của cải lương trong tương lai.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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