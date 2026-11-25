Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và đời sống văn hóa người Việt, chương trình nghệ thuật “Vũ Yến Thăng Long” được xây dựng thành hành trình trải nghiệm kéo dài 120 phút, gồm 9 tiết mục nghệ thuật kết hợp với 8 món ăn mang hương vị của nhiều vùng miền.

Thay vì tách biệt hoạt động biểu diễn và dùng bữa, chương trình kết nối âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và ẩm thực theo cùng một mạch nội dung. Mỗi món ăn tiếp nối các tiết mục nghệ thuật, sử dụng nguyên liệu bản địa kết hợp với kỹ thuật chế biến, trình bày đương đại.

“Vũ Yến Thăng Long” kết hợp nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm trang phục truyền thống.

Những chất liệu văn hóa truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa, đồng thời gợi nhắc không gian diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng.

Các bàn tiệc được bố trí bao quanh sân khấu 360 độ. Sân khấu có khả năng xoay tròn, giúp khán giả theo dõi các tiết mục từ nhiều góc độ, đồng thời tăng tính tương tác giữa người biểu diễn và người thưởng thức.

Bên cạnh việc xem biểu diễn và thưởng thức ẩm thực, khán giả có thể thuê cổ phục, trang phục truyền thống như áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình hay trang phục của các dân tộc để hòa mình vào không khí yến tiệc.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến”.

Ẩm thực mang hương vị nhiều vùng miền, kết hợp nguyên liệu bản địa với cách trình bày hiện đại.

Chương trình do LOALOA Show phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, lựa chọn không gian Hoàng thành Thăng Long, di sản được UNESCO ghi danh năm 2010, làm bối cảnh kết nối các trải nghiệm văn hóa.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, việc kết hợp nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và du lịch mở ra thêm hướng khai thác các giá trị di sản. Những chất liệu truyền thống không chỉ được tái hiện mà còn được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, hướng tới cả khán giả trong nước và du khách quốc tế.

Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm trải nghiệm trong không gian di sản cũng đặt ra yêu cầu hài hòa giữa sáng tạo và bảo tồn, giữa khai thác giá trị văn hóa với trách nhiệm gìn giữ di tích.

Những mô hình như “Vũ Yến Thăng Long” gợi mở khả năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa của Thủ đô, để du khách không chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn có thể cảm nhận bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc, ẩm thực và trang phục truyền thống.