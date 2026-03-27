Tranh kiếng Khmer “Sóc Sờ Bai”: Nơi hồn xưa được gìn giữ qua từng nét vẽ

VOV.VN - Tại Thuận Hòa, TP. Cần Thơ (trước đây là xã Phú Tân, Sóc Trăng cũ), làng nghề tranh kiếng Khmer Phước Thuận từng là trung tâm nghệ thuật Phật giáo Nam Tông rực rỡ, nay chỉ còn một nghệ nhân. Bằng tình yêu nghề bền bỉ, nghệ nhân Triệu Thị Vui nỗ lực gìn giữ kỹ thuật vẽ ngược trên kính, lưu giữ giá trị văn hóa.