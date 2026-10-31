Trao giải cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Dự lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát động từ ngày 15/3 đến 15/8/2026, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026 thu hút gần 16.000 tác phẩm của khoảng 4.000 tác giả. Hội đồng Giám khảo đã chọn 139 tác phẩm tiêu biểu, ghi lại cảnh sắc, văn hóa, đời sống lao động của người dân vùng biên và hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để trưng bày tại triển lãm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh trong tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức về biên cương

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh trong tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức về biên cương; đề nghị các địa phương, cơ quan tiếp tục đưa tác phẩm đến gần công chúng, nhất là học sinh, sinh viên và người dân ở khu vực biên giới: “Cần lan tỏa sâu rộng những giá trị tác phẩm, biến cuộc thi thành đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nhất là tại các địa phương biên giới, chỉ đạo đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, khu dân cư; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng các tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, làm sao để mỗi người Việt Nam, dù chưa một lần được đặt chân lên biên giới, vẫn thấy biên cương thân thuộc như chính quê hương của mình”.

Ban Tổ chức trao giải cho hơn 20 tác phẩm xuất sắc ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho hơn 20 tác phẩm xuất sắc ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

Các tác phẩm được chọn tiếp tục được giới thiệu qua sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử và các cuộc triển lãm, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đồng thời bổ sung tư liệu tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ và đời sống nơi biên cương.