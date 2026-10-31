English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao giải cuộc thi ảnh “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Thứ Bảy, 09:11, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 30/10, tại thành phố Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành ủy Quảng Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026.

Dự lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phát động từ ngày 15/3 đến 15/8/2026, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026 thu hút gần 16.000 tác phẩm của khoảng 4.000 tác giả. Hội đồng Giám khảo đã chọn 139 tác phẩm tiêu biểu, ghi lại cảnh sắc, văn hóa, đời sống lao động của người dân vùng biên và hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để trưng bày tại triển lãm.

trao giai cuoc thi anh tu hao mot dai bien cuong lan thu iv hinh anh 1
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh trong tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức về biên cương

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh trong tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và ý thức về biên cương; đề nghị các địa phương, cơ quan tiếp tục đưa tác phẩm đến gần công chúng, nhất là học sinh, sinh viên và người dân ở khu vực biên giới: “Cần lan tỏa sâu rộng những giá trị tác phẩm, biến cuộc thi thành đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nhất là tại các địa phương biên giới, chỉ đạo đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, khu dân cư; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng các tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, làm sao để mỗi người Việt Nam, dù chưa một lần được đặt chân lên biên giới, vẫn thấy biên cương thân thuộc như chính quê hương của mình”. 

trao giai cuoc thi anh tu hao mot dai bien cuong lan thu iv hinh anh 2
trao giai cuoc thi anh tu hao mot dai bien cuong lan thu iv hinh anh 3
Ban Tổ chức trao giải cho hơn 20 tác phẩm xuất sắc ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho hơn 20 tác phẩm xuất sắc ở hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

Các tác phẩm được chọn tiếp tục được giới thiệu qua sách ảnh song ngữ, sách ảnh điện tử và các cuộc triển lãm, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đồng thời bổ sung tư liệu tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ và đời sống nơi biên cương.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2026
Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2026

VOV.VN - Tối nay (30/10), tại TP Quảng Ninh diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV năm 2026. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2026

Lễ trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2026

VOV.VN - Tối nay (30/10), tại TP Quảng Ninh diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV năm 2026. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế
Phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Sáng 10/9, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng phát động Cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế - Global Eyes on Da Nang”.

Phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế

Phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Sáng 10/9, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng phát động Cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế - Global Eyes on Da Nang”.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an qua cuộc thi “Tổ quốc bình yên"
Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an qua cuộc thi “Tổ quốc bình yên"

VOV.VN - Sáng 30/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an qua cuộc thi “Tổ quốc bình yên"

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an qua cuộc thi “Tổ quốc bình yên"

VOV.VN - Sáng 30/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”
Phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”, nhằm quảng bá hình ảnh và lan tỏa khát vọng phát triển của vùng đất mỏ.

Phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”

Phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”, nhằm quảng bá hình ảnh và lan tỏa khát vọng phát triển của vùng đất mỏ.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc