Với chủ đề “Xứ Quảng - đất và người trong mạch nguồn dân ca, bài chòi”, cuộc vận động khuyến khích sáng tác lời mới trên nền các làn điệu truyền thống, phản ánh tình cảm, sự gắn bó với quê hương, con người xứ Quảng; đồng thời khai thác chất liệu từ đời sống, lịch sử và văn hóa địa phương.

Đây là lần đầu tiên cuộc vận động được tổ chức, thu hút 130 tác phẩm tham gia của 51 tác giả và 13 nhóm tác giả với nhiều lĩnh vực, ngành nghề, lứa tuổi, trong đó có học sinh, sinh viên, giáo viên. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích; cùng 2 giải thưởng dành cho các tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia.

Tiết mục Tổ khúc Dân ca 3 miền trình diễn tại lễ trao giải

HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2026–2030. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động gìn giữ và trao truyền di sản, làm phong phú kho tàng tác phẩm dân ca - Bài chòi, kết nối giá trị truyền thống với đời sống đương đại.

Ban Tổ chức trao giải thưởng tặng các tác giả có tác phẩm đoạt giải

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho rằng, kết quả của cuộc vận động là nguồn tác phẩm bổ sung thiết thực cho hoạt động biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật dân ca - Bài chòi đến công chúng: “Để di sản tiếp tục được gìn giữ và phát huy, bên cạnh bảo tồn các làn điệu, hình thức diễn xướng truyền thống, việc khuyến khích sáng tạo, biên soạn lời mới trên nền các làn điệu dân ca - Bài chòi là hướng đi thiết thực, vừa gìn giữ bản sắc, vừa đưa hơi thở cuộc sống đương đại vào nghệ thuật truyền thống và tạo kho tàng cho dân ca Bài chòi”.