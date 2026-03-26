Triển lãm hơn 100 bức ảnh về sức trẻ biển đảo Tổ quốc

Thứ Năm, 12:52, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trưng bày 114 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Triển lãm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2026)

Triển lãm ảnh với chủ đề "Sức trẻ biển đảo Tổ quốc", giới thiệu tác phẩm của bốn tác giả: Lê Nguyễn, Lê Khái Nhân, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Thanh Phong.

Những bức ảnh được các tác giả ghi lại trong chuyến công tác, tác nghiệp tại các vùng biến đảo của Tố quốc từ tháng 1-2/2026.

Các bức ảnh là những câu chuyện của các tác giả qua quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 cùng nhiều đảo như Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc... vào đúng dịp Tết cổ truyền.

Các khách mời tham quan triển lãm 
Những bức ảnh về đời sống của quân và dân trên đảo, được ghi lại vào đầu năm 2026 

Bên cạnh đó là những câu chuyện ghi lại đời sống thường nhật trên đảo và nhà giàn, những khoảnh khắc gắn bó, sẻ chia giữa đất liền với biển đảo, cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ và thủy thủ phục vụ các đoàn công tác.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho biết, Hội là một trong những đơn vị có cơ hội được đi công tác tại các vùng biển vào đúng dịp Tết. Thông qua các bức ảnh tại triển lãm, người xem có thể thấy được sự gian khổ, vất vả của các chiến sĩ.

“Chúng tôi hy vọng rằng những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy tình yêu nước cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ”, ông Trung nói. 

Anh Nguyễn Đình Quang, một trong 4 tác giả có ảnh trưng bày tại triển lãm đang giới thiệu cho sinh viên bức ảnh chụp được trong chuyến công tác

Còn nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Quang, một trong 4 tác giả có ảnh trưng bày lần này bày tỏ, thông qua bộ ảnh lần này, anh mong muốn lan tỏa tình yêu đất nước, góp phần để tuổi trẻ hướng về biển đảo Việt Nam và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Những bức ảnh mang dấu ấn của tuổi trẻ gắn với biển đảo quê hương, đất nước

Triển lãm diễn ra tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM từ ngày 26/3 đến 10/4.

Những lời chúc xuyên sóng và “cái bắt tay” qua loa (kỳ 4)

VOV.VN - Khi những con sóng cao như bức tường thành ngăn cách con tàu tiến gần chân đế nhà giàn, một cuộc chúc Tết "đặc biệt" đã diễn ra. Không thể trực tiếp chạm tay, họ trao nhau niềm tin qua tiếng loa át tiếng sóng. Những lời nghẹn ngào hòa trong gió biển trở thành sợi dây kết nối giữa tiền tiêu và hậu phương.

Vũ Hường-CTV Thanh Nhi/VOV-TP.HCM
Tag: 95 năm thành lập Đoàn triển lãm ảnh Hội nhiếp ảnh TP.HCM ngày thành lập đoàn
Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn
VOV.VN - Tối 22/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2026) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn.

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào
VOV.VN - Chiều 25/3 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị dự Lễ trao Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
VOV.VN - Tối 25/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

