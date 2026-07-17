Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

VOV.VN - Nhằm tôn vinh những người làm báo chí cách mạng và khơi gợi những giá trị lịch sử của nền báo chí nước nhà. Chuyên đề “Bút thép, lòng son” chính thức khai trương trưng bày sáng 16/6 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
VOV.VN - Nhằm tôn vinh những người làm báo chí cách mạng và khơi gợi những giá trị lịch sử của nền báo chí nước nhà. Chuyên đề “Bút thép, lòng son” chính thức khai trương trưng bày sáng 16/6 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
VOV.VN - Tết Đoan ngọ (Tết Đoan dương) là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ở Việt Nam, dân gian ta thường gọi là “Tết giết sâu bọ”, từ xa xưa đã lưu truyền câu ca dao: “Tháng Tư đong đậu nấu chè. Ăn Tết Đoan ngọ trở về tháng Năm”.
VOV.VN - Tết Đoan ngọ (Tết Đoan dương) là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ở Việt Nam, dân gian ta thường gọi là “Tết giết sâu bọ”, từ xa xưa đã lưu truyền câu ca dao: “Tháng Tư đong đậu nấu chè. Ăn Tết Đoan ngọ trở về tháng Năm”.
VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk” tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga).
VOV.VN - Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin – Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lênin ở Ulyanovsk” tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô (nay là Liên bang Nga).
VOV.VN - Hòa trong không khí linh thiêng của ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”.
VOV.VN - Hòa trong không khí linh thiêng của ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ”.