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Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

Thứ Sáu, 12:31, 17/07/2026

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ (số 12 Đào Tấn, Hà Nội) tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B "Thanh xuân gửi lại". Thời gian: Từ 09h00 ngày 17/7 đến hết ngày 02/9/2026.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Thanh xuân gửi lại Trưng bày Thanh xuân gửi lại trưng bày hiện vật trưng bày chuyên đề trưng bày kỷ vật trưng bày kỷ vật cán bộ đi B cán bộ đi B
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Trang:
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Không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ, trưng bày “Thanh xuân gửi lại” là lời tri ân sâu sắc gửi đến một thế hệ đã hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc, khẳng định giá trị thiêng liêng của tài liệu lưu trữ trong việc gìn giữ ký ức dân tộc và đền ơn đáp nghĩa.
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Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước: “Những kỷ vật này không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ hiện tại và tương lai, nhắc nhở mọi người về tinh thần quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc. Trưng bày cũng là dịp để thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc”.
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Với không gian trưng bày gồm 3 phần, "Thanh xuân gửi lại" không chỉ tái hiện một phần ký ức của dân tộc mà còn là lời tri ân đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
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Phần 1: Ký ức đi B, với hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật gốc quý giá, trưng bày đưa công chúng trở về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc qua những lá đơn tình nguyện, những cuốn nhật ký thấm đẫm lý tưởng cách mạng, những bức thư, bức ảnh gia đình và những kỷ vật được các cán bộ đi B mang theo hoặc gửi lại trước ngày lên đường.
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Bên cạnh khối tài liệu đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và nhiều tư liệu quý do các gia đình, cá nhân hiến tặng.
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Trưng bày còn giới thiệu một số hình ảnh, tài liệu tiêu biểu khai thác từ nguồn tư liệu của Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ, Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ), góp phần làm phong phú thêm bức tranh lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
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Trưng bày giới thiệu hồ sơ, kỷ vật của nhiều tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử văn hóa, nghệ thuật nước nhà như Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Quang Sáng, Phan Huỳnh Điểu, Đặng Thùy Trâm, Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), Dương Thị Xuân Quý...
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Qua đó góp phần tái hiện chân thực những cống hiến, hy sinh và lý tưởng cách mạng của một thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
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Phần 2: Kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm, trưng bày giới thiệu những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
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Đồng thời giới thiệu những đóng góp của tài liệu lưu trữ trong việc phục vụ công tác xác minh thông tin và thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.
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Bằng việc miệt mài khai thác, chắp nối từng dòng thông tin từ những cuốn sổ cũ, những trang tài liệu ố vàng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin liệt sĩ, tìm kiếm thân nhân và trao trả kỷ vật.
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Tài liệu lưu trữ lúc này không còn là những tờ giấy vô tri, mà trở thành chiếc cầu nối thiêng liêng đưa các anh hùng trở về trong vòng tay gia đình.
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Phần 3: Tra cứu hồ sơ cán bộ đi B, bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ cán bộ đi B đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thông qua hệ thống tra cứu điện tử.
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Hoạt động này góp phần tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các nhà nghiên cứu trong việc tiếp cận tài liệu lưu trữ, phục vụ giải quyết chế độ, chính sách, tìm kiếm thông tin về người thân.
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Đồng thời tạo thuận lợi cho công tác tiếp cận tài liệu, tìm kiếm thông tin nghiên cứu lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ xã hội.
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Những tài liệu, hồ sơ và kỷ vật được giới thiệu tại trưng bày là những chứng tích lịch sử chân thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và lan tỏa những giá trị nhân văn của công tác lưu trữ trong đời sống hôm nay.
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Ông Phạm Quang Nghị, cán bộ đi B, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ: “Các cơ quan nhà nước, Cục lưu trữ Quốc gia đã làm một việc quá tuyệt vời. Những hiện vật, kỷ vật này là một phần ký ức chung của dân tộc trong cái cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. Mỗi kỷ vật lại có những câu chuyện xúc động, thiêng liêng lắm. Những kỷ vật hôm nay trưng bày ở đây chỉ là một phần rất là nhỏ, nhưng nó rất là sinh động, rất ý nghĩa, nhất là trong dịp 27/7 này”.
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Bà Trần Vinh giới thiệu với khách tham quan về những kỷ vật của mình lưu lại trước khi đi B.
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Đại Cục văn thư và lưu trữ nhà nước tặng sách cho đại biểu cán bộ đi B tại lễ khai trương trưng bày "Thanh xuân gửi lại"
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Ông Phạm Quang Nghị, cán bộ đi B, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, tặng sách cho Cục văn thư và lưu trữ nhà nước.

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