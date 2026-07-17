Trưng bày “Thanh xuân gửi lại”: Nhiều hơn việc tái hiện một phần ký ức dân tộc

Sống lại ký ức xưa với không gian trưng bày “Tết Đoan ngọ xưa và nay” năm 2026

VOV.VN - Tết Đoan ngọ (Tết Đoan dương) là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ở Việt Nam, dân gian ta thường gọi là “Tết giết sâu bọ”, từ xa xưa đã lưu truyền câu ca dao: “Tháng Tư đong đậu nấu chè. Ăn Tết Đoan ngọ trở về tháng Năm”.