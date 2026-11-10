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Trung Quốc phục dựng khuôn mặt của người được cho là con trai Tần Thủy Hoàng

Thứ Ba, 10:35, 10/11/2026
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VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tái tạo khuôn mặt của một người đàn ông được chôn cất trong khu mộ tùy táng ở phía đông lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền tây bắc Trung Quốc. Người đàn ông này được cho là con trai của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc.

Mới đây, nhóm nghiên cứu của Đại học Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã công bố kết quả phục dựng khuôn mặt của một người đàn ông được chôn trong khu mộ tùy táng ở làng Thượng Tiêu, phía đông lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Theo các phương tiện truyền thông tỉnh Thiểm Tây, người đàn ông này có những đặc điểm khuôn mặt tương tự như những ghi chép trong "Sử ký" về Tần Thủy Hoàng, với chiếc mũi cao và đôi mắt dài.

Sử dụng các kỹ thuật tái tạo sọ mặt, nhóm nghiên cứu của Đại học Tây Bắc kết luận người đàn ông này có khả năng là thành viên của hoàng tộc nhà Tần và có thể đã bị giết trong một cuộc thanh trừng do Tần Nhị Thế Hồ Hợi, vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Tần (221–207 TCN), ra lệnh.

trung quoc phuc dung khuon mat cua nguoi duoc cho la con trai tan thuy hoang hinh anh 1
Hình ảnh phục dựng khuôn mặt của hài cốt một nam giới được cho là con trai Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Đài Phát thanh Truyền hình Thiểm Tây

Người đàn ông khoảng 30 tuổi khi qua đời. Một mũi tên bằng đồng được tìm thấy găm vào xương thái dương bên phải, trong khi thủ cấp và tứ chi của người này đã bị chặt rời khỏi thân trước khi chôn cất. Đây là một trường hợp tử vong bất thường, theo nhận định của các nhà khảo cổ.

Hình ảnh phục dựng khuôn mặt cho thấy người đàn ông có đôi mắt hình quả trám và sống mũi cao. Các đường nét trên khuôn mặt giống với những đặc điểm được cho là của Tần Thủy Hoàng trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên, mô tả vị hoàng đế này có sống mũi cao và đôi mắt dài.

Ngôi mộ cũng chứa nhiều đồ tùy táng có giá trị cao, bao gồm các hiện vật bằng vàng, bạc cùng với kiếm đồng, càng củng cố thêm giả thuyết người đàn ông này thuộc hoàng tộc.

Theo một báo cáo do Đại học Tây Bắc công bố hồi tháng 10/2024, khu mộ ở làng Thượng Tiêu bắt đầu được khai quật từ tháng 10/1976. Đội khảo cổ đã phát hiện 17 ngôi mộ tùy táng cách bức tường phía đông của thành ngoài lăng mộ Tần Thủy Hoàng khoảng 350 mét. Các ngôi mộ này được xếp thành một hàng theo hướng bắc - nam, cách nhau từ 2 đến 15 mét.

Từ tháng 10/1976 đến tháng 1/1977, đội khảo cổ đã khai quật 8 ngôi mộ trong số đó. Các ngôi mộ này đều có đường dẫn xuống mộ theo dạng dốc, thuộc loại mộ hình chữ "Giáp", mỗi ngôi mộ gồm một quan và một quách. Trong 7 ngôi mộ đã được khai quật, người ta tìm thấy các bộ xương người, gồm 5 nam và 2 nữ, độ tuổi khi qua đời trong khoảng từ 20 đến 30 tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu của trường, các ngôi mộ này được cho là của các hoàng tử và công chúa triều đại nhà Tần, những người đã bị giết sau khi Tần Nhị Thế lên ngôi.

Một trong những hộp sọ được tìm thấy tại đây có một mũi tên bằng đồng găm vào xương thái dương bên phải và các nhà nghiên cứu cho rằng chủ nhân của nó có thể là một hoàng tử.

Sử sách cũng ghi chép về việc giết hại các thành viên hoàng tộc nhà Tần sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà năm 210 trước Công nguyên. "Sử ký" của Tư Mã Thiên kể rằng 12 hoàng tử đã bị hành quyết ở Hàm Dương và 10 công chúa bị giết ở vùng Đỗ, phản ánh cuộc đấu tranh quyền lực tàn khốc trong những năm đầu của triều đại Tần Nhị Thế.

Tuy nhiên, theo trang The Paper, thân phận "con trai Tần Thủy Hoàng" của người đàn ông trên vẫn chỉ là giả thuyết, chưa phải kết luận chắc chắn. Trong số 7 hài cốt được xác định tại làng Thượng Tiêu, hiện chỉ có 2 trường hợp (Vinh Lục và Dương Tư) có thể liên hệ trực tiếp với tên tuổi hoặc chữ viết cụ thể. Những hài cốt còn lại vẫn nằm trong phạm vi kết luận chung về ngôi mộ, chưa được xác thực danh tính riêng biệt.

Mặc dù vậy, các nhà khảo cổ học cho rằng "giả thuyết" không đồng nghĩa với "vô nghĩa". Ngược lại, giá trị của ngôi mộ ở làng Thượng Tiêu nằm ở chỗ nó giúp những đoạn văn bản trong "Sử ký" vốn chỉ có thể đọc trở nên sinh động hơn nhờ các bằng chứng về xương cốt, vị trí mộ và dấu vết chấn thương.

Dù cuối cùng họ được xác nhận là con của Tần Thủy Hoàng hay chỉ là những quan lại cấp cao, thì sự thật rằng họ đã chết trong cuộc thanh trừng chính trị vào cuối triều Tần, cùng số phận bị chặt xác một cách vội vã rồi chôn bên cạnh lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đều tạo nên những lời chú giải hết sức đau thương về thời kỳ này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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