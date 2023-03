Trước giờ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Huyện Lắk nơi diễn ra Hội đua thuyền độc mộc trong khuôn khổ 18 hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột những ngày này rực rỡ cờ hoa. Tại bờ hồ Lắk, nơi diễn ra hội đua thuyền mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, những chiếc thuyền độc mộc đã được kiểm tra kỹ càng trước khi chính thức bước vào đường đua xanh. Theo ông Nay Y Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lắk, cùng với hội đua thuyền độc mộc, huyện cón có thêm 6 hoạt động phụ trợ, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã xong: “Bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lắk rất là phấn khởi, vui vẻ cùng đồng thuận với cấp ủy chính quyền địa phương đón nhận sự kiện hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk. Đến giờ tất cả các điều kiện, nội dung kể cả công tác lễ tân, hậu cần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, rồi cứu hộ cứu nạn cũng như thực hiện công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được các tiểu ban triển khai cơ bản".

Với 15 trong tổng số 18 hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, dự kiến trong những ngày diễn ra Lễ hội, thành phố sẽ đón một lượng lớn du khách từ khắp nơi đổ về. Ông Trần Đức Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Thành phố Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; hệ thống cây xanh, hoa cây cảnh được mé nhánh, lấy cành khô, hạ độ cao. Đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao, các khu vực công cộng tập trung đông người và các địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện phục vụ Lễ hội cà phê thành phố đã bố trí lực lượng công an để phân luồng phân tuyến.

Đường Phan Đình Giót - cung đường uống cà phê miễn phí đã sẵn sàng chào đón du khách

Những chiếc thuyền độc mộc đã sẵn sàng chuẩn bị cho đường đua xanh

“Trong giai đoạn nước rút, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tập trung quán triệt chỉ đạo đối với các xã phường và các phòng ban, đặc biệt là công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vấn đề an sinh xã hội. Với lượng du khách đông đảo thì phương án bố trí lực lượng an ninh cũng như đảm bảo cho du khách những ngày tham quan Buôn Ma Thuột cũng như thưởng thức lễ hội. Đã chỉ đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột và công an các phường tăng cường các ca trực cũng như công tác tuần tra giám sát", ông nói. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 14 tháng 3, với 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, với chủ đề “ Buôn Ma Thuột – điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê. “Lễ hội lần thứ 8 để đưa hình ảnh và mong muốn của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung cũng như ngành cà phê cuả cả nước, làm sao để cà phê ngày càng có giá trị gia tăng và trong đó nội hàm nâng lên là văn hóa cà phê. Thế giới đã biết Việt Nam là nước xuất khẩu số 1 cà phê Robusta thế nhưng vì chúng ta xuất là sơ chế nên giá trị không cao, bây giờ thông qua hình ảnh là điểm đến để vừa nâng cao giá trị và nâng cao thương hiệu của cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Đắk Lắk nói chung", ông chia sẻ./.