Dự chương trình có UVBCT, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành phố cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Dấu chân anh hùng”. Ảnh: Nhân dân

Kỷ niệm Chiến thắng Truông Bồn (ngày 31/10/1968), Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm với chương trình nghệ thuật đặc biệt để tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của quê hương. Phát biểu tại chương trình, UVBCT, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã ôn lại trang sử hào hùng của Nghệ An- quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những tấm gương hy sinh trên mảnh đất Truông Bồn.

"Tôi mong muốn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng được triển khai sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục nhận được sự đồng hành của toàn xã hội; doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong và người có công với cách mạng. Đặc biệt tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cùng sự đồng hành của Báo Nhân dân, các cơ quan ban, ngành cần có kế hoạch bảo tồn lâu dài và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hoá, truyền thống tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông bồn", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn, với chủ đề “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” gồm các chương: “Trang sử vinh danh”, “Lửa hồng tiếp bước hướng tới tương lai”. Cuộc chiến đấu ở Truông Bồn được kể lại bằng hoạt cảnh, thông qua ký ức của những cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, kết hợp với trình diễn tranh cát, trình diễn drone. Các tiết mục “Những ngôi sao xa xôi”, “Có những tuổi 20 như thế”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ”, “Sống như những đóa hoa”, “Nghệ An trong trái tim tôi”, “Máu đỏ da vàng”, “Lá cờ”… ghi dấu sự nhớ ơn của thế hệ hôm nay, khắc họa chặng đường lịch sử cũng như những thay đổi của vùng đất Truông Bồn hôm nay.

Thông qua chương trình, Báo Nhân Dân cũng phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, các gia đình liệt sĩ Truông Bồn.