VOV.VN - Truyện cổ tích “Bảy cánh hoa vàng” của nhà văn Khuê Việt Trường kể về nàng tiên Hy Vọng và bảy điều ước kỳ diệu, gửi gắm những bài học ý nghĩa về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho mọi người.
VOV.VN - Mải mê xem tiên đánh cờ trên núi, Vương Chất không ngờ khi trở về, trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Cùng khám phá câu chuyện kỳ thú trong truyện cổ tích “Vương Chất gặp tiên”.
VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.
VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.