English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truyện cổ tích: "Bảy cánh hoa vàng"
Chủ Nhật, 21:00, 01/11/2026

Truyện cổ tích: "Bảy cánh hoa vàng"

VOV.VN - Truyện cổ tích “Bảy cánh hoa vàng” của nhà văn Khuê Việt Trường kể về nàng tiên Hy Vọng và bảy điều ước kỳ diệu, gửi gắm những bài học ý nghĩa về lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm vui khi mang hạnh phúc đến cho mọi người.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV3
Podcast liên quan
Truyện cổ tích: Vương Chất gặp tiên
Truyện cổ tích: Vương Chất gặp tiên

VOV.VN - Mải mê xem tiên đánh cờ trên núi, Vương Chất không ngờ khi trở về, trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Cùng khám phá câu chuyện kỳ thú trong truyện cổ tích “Vương Chất gặp tiên”.

Truyện cổ tích: "Sự tích hoa hồng"
Truyện cổ tích: "Sự tích hoa hồng"

VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.

Truyện cổ tích Việt Nam: “Bầu tiên và gậy rút”
Truyện cổ tích Việt Nam: “Bầu tiên và gậy rút”

VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.

Nghe nhiều

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1