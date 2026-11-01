Truyện cổ tích: "Bảy cánh hoa vàng"

Truyện cổ tích: "Sự tích hoa hồng"

VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.