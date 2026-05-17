Truyện cổ tích: “Chàng thơ săn Halibu”

VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình cổ tích đầy xúc động của người thợ săn nhân hậu. Từ cơ duyên kỳ lạ dưới lòng đại dương đến quyết định hy sinh bản thân để ngăn dòng nước lũ cứu dân làng, câu chuyện gửi gắm bài học ý nghĩa về lòng tốt, sự dũng cảm và tình yêu thương dành cho cộng đồng.
VOV.VN - Trong chương trình, các bé sẽ được gặp lại hình ảnh cây tre kiên cường – biểu tượng của tâm hồn Việt qua câu chuyện về những đốt tre kỳ ảo và hai câu thần chú nhiệm màu.
VOV.VN - Sự lười biếng có thể khiến một người đánh mất tất cả, nhưng tình yêu và trách nhiệm lại có sức mạnh xoay chuyển cả số phận. Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, mời các bé cùng đến với đất nước Thái Lan để lắng nghe câu chuyện về "Chàng Lười".
VOV.VN - Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, các bé sẽ cùng đến với câu chuyện cổ tích quen thuộc mang tên “Cây khế”. Vì sao người em hiền lành, chỉ với chiếc túi ba gang lại tìm thấy cuộc sống ấm no?
VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.