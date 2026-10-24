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Truyện cổ tích: "Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi"
Thứ Bảy, 21:00, 24/10/2026

Truyện cổ tích: "Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi"

VOV.VN - Được chim cun cút giúp đỡ, hai chú bé mồ côi có những rổ gạo đầy và một cây nở hoa bằng vàng. Nhưng lòng tham của người khác đã khiến hai anh em phải vượt qua nhiều thử thách. Truyện “Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi” nhắn nhủ các bé biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và chăm sóc loài vật.

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