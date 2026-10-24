Truyện cổ tích: "Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi"

VOV.VN - Được chim cun cút giúp đỡ, hai chú bé mồ côi có những rổ gạo đầy và một cây nở hoa bằng vàng. Nhưng lòng tham của người khác đã khiến hai anh em phải vượt qua nhiều thử thách. Truyện “Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi” nhắn nhủ các bé biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và chăm sóc loài vật.
VOV.VN - Từ nguồn gốc làng Ghe đến dòng sông Lèn hiền hòa, những trang sử làng đầy tự hào đã được tái hiện thật sinh động. Mời các bạn cùng tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp cội nguồn qua những trang tiếp theo của truyện dài “Dưới khung trời ngát xanh”.
VOV.VN - Sau phi vụ trêu đàn ngỗng nhà ông Tâm An khiến cu Bi bị mổ sưng vù, nhóm bạn My, Hương, Quang, Linh lại tiếp tục bày ra trò chơi mới: dựng lều trên đê! Giữa cái nắng gió của đồng quê, căn lều lợp lá chuối đơn sơ bỗng trở thành nơi đầy ắp tiếng cười, nhất là khi có thêm món dế rang thơm nức mũi của ông Bảy.
VOV.VN - Biết gia cảnh Linh "cận" khó khăn, My đã khởi xướng một kế hoạch đầy ấm áp: mỗi người bạn trong nhóm tặng Linh một chú ngan nhỏ để nuôi giúp mẹ. Đàn ngan "mỗi con một vẻ" ấy không chỉ mang theo hy vọng của cô Khúc mà còn nối lại niềm vui được cùng nhau ra đồng của nhóm bạn.