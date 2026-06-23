Truyện cổ tích: "Con ngỗng kỳ lạ"

VOV.VN - Những câu chuyện cổ tích giàu màu sắc sẽ đưa các em đến với thế giới của lòng nhân ái, sự kiên trì và tình bạn chân thành qua hành trình của chú ngỗng thần kỳ, chú cừu đen và củ cà rốt biết sẻ chia.
VOV.VN - "Thơ với chúng em" – một góc nhỏ nhưng đầy sức hút trong Ngày Thơ Việt Nam tại Thái Nguyên đã mang đến những trải nghiệm khó quên cho các bạn học sinh cuối cấp trung học cơ sở.
VOV.VN - Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, các bé sẽ cùng chú Thỏ trắng vượt qua hiểm nguy nhờ sự thông minh, học cách đối nhân xử thế chân thành qua câu chuyện của Bồ câu và Sáo.
VOV.VN - Bạn có tò mò về thời thơ ấu của những người nổi tiếng không? Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi kỳ này, hãy cùng chúng mình gặp lại NSND Văn Chương - người sở hữu giọng ngâm thơ "ngọt lịm" ru bao giấc ngủ tuổi thơ - để lắng nghe những kỷ niệm thú vị của chú qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Quỳnh.
VOV.VN - Những ngày áp Tết luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc và niềm vui, cùng không khí rộn ràng của những phong vị quen thuộc: Từ sắc đỏ của hoa đào, bánh chưng xanh đến mùi hương lá mùi già thanh khiết tỏa lan trong gió lạnh.
VOV.VN - "Nhâm nhi Tết" từ lâu đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của các bạn nhỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 7 của dòng sách đặc biệt này thông qua sự kiện “Đọc sách đón Xuân” đầy thú vị.