Truyện cổ tích: "Con ngỗng kỳ lạ"

Rộn ràng đọc sách đón Xuân và cảm nhận "Mùa xuân trong mắt bé"

VOV.VN - "Nhâm nhi Tết" từ lâu đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của các bạn nhỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 7 của dòng sách đặc biệt này thông qua sự kiện “Đọc sách đón Xuân” đầy thú vị.