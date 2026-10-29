Truyện cổ tích: “Hoa hướng dương”

VOV.VN - Truyện cổ tích kể về nàng út của Thần Mặt trời từ bỏ cuộc sống sung sướng để theo tiếng gọi tình yêu, trải qua bao vất vả và nhớ thương quê nhà. Nỗi khát khao trở về bên cha mẹ đã hóa thành loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.
VOV.VN - Mải mê xem tiên đánh cờ trên núi, Vương Chất không ngờ khi trở về, trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Cùng khám phá câu chuyện kỳ thú trong truyện cổ tích “Vương Chất gặp tiên”.
VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.
VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.