Truyện cổ tích “Mũi dài”

"Dưới khung trời ngát xanh" - Phần 3: Món quà từ tình bạn

VOV.VN - Biết gia cảnh Linh "cận" khó khăn, My đã khởi xướng một kế hoạch đầy ấm áp: mỗi người bạn trong nhóm tặng Linh một chú ngan nhỏ để nuôi giúp mẹ. Đàn ngan "mỗi con một vẻ" ấy không chỉ mang theo hy vọng của cô Khúc mà còn nối lại niềm vui được cùng nhau ra đồng của nhóm bạn.