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Truyện cổ tích “Mũi dài”
Thứ Tư, 21:00, 24/06/2026

Truyện cổ tích “Mũi dài”

VOV.VN - Câu chuyện cổ tích Việt Nam "Mũi dài" đưa các em đến với hành trình kỳ lạ của anh chàng Đê và bài học sâu sắc về lòng trung thực, sự biết đủ cùng hậu quả của thói tham lam, dối trá.

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