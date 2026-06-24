Truyện cổ tích “Mũi dài”

VOV.VN - Câu chuyện cổ tích Việt Nam "Mũi dài" đưa các em đến với hành trình kỳ lạ của anh chàng Đê và bài học sâu sắc về lòng trung thực, sự biết đủ cùng hậu quả của thói tham lam, dối trá.
VOV.VN - Có một làng Ghe nằm giữa những đồi thông xanh ngắt, nơi mùi khoai nướng hòa quyện vào làn khói bếp thơm nồng vị lá thông, lá tràm. Thế nhưng, đằng sau vẻ yên bình ấy lại là những “cuộc chiến” đầy tinh nghịch giữa đám trẻ xóm Giữa và xóm Đồi.
VOV.VN - Biết gia cảnh Linh "cận" khó khăn, My đã khởi xướng một kế hoạch đầy ấm áp: mỗi người bạn trong nhóm tặng Linh một chú ngan nhỏ để nuôi giúp mẹ. Đàn ngan "mỗi con một vẻ" ấy không chỉ mang theo hy vọng của cô Khúc mà còn nối lại niềm vui được cùng nhau ra đồng của nhóm bạn.
VOV.VN - Sau phi vụ trêu đàn ngỗng nhà ông Tâm An khiến cu Bi bị mổ sưng vù, nhóm bạn My, Hương, Quang, Linh lại tiếp tục bày ra trò chơi mới: dựng lều trên đê! Giữa cái nắng gió của đồng quê, căn lều lợp lá chuối đơn sơ bỗng trở thành nơi đầy ắp tiếng cười, nhất là khi có thêm món dế rang thơm nức mũi của ông Bảy.
VOV.VN - Từ nguồn gốc làng Ghe đến dòng sông Lèn hiền hòa, những trang sử làng đầy tự hào đã được tái hiện thật sinh động. Mời các bạn cùng tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp cội nguồn qua những trang tiếp theo của truyện dài “Dưới khung trời ngát xanh”.
VOV.VN - Trong kỳ trước, chúng ta đã thấy một tình bạn đẹp giữa nhà My và nhà Hương, nơi những món ngon luôn được sẻ chia tận tình. Thế nhưng, xóm nhỏ ấy vẫn còn đó những mảnh đời nhọc nhằn như gia đình cái Ngoan, nơi sự nghịch ngợm trẻ con đôi khi dẫn đến những tình huống thót tim.