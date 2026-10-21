VOV.VN - Một nàng tiên nhỏ xíu như ngón tay út sống trong ống tre giữa rẫy dưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng tử đã đưa nàng bước vào hành trình đầy thử thách. Liệu nàng Út có vượt qua những mưu kế hiểm hóc và tìm được hạnh phúc? Các bé cùng nghe truyện cổ tích “Nàng tiên trong ống tre” nhé!
VOV.VN - Lòng thủy chung và sự nhân hậu luôn là những phẩm chất đẹp, được gửi gắm qua nhiều câu chuyện cổ tích. Cùng khám phá câu chuyện “Sao Mai và Họa Mi”, một câu chuyện xúc động về tình cảm chân thành và bài học ý nghĩa dành cho các bé.
VOV.VN - Gấu trắng xinh xắn nhưng lại có một thói quen khiến các bạn không khỏi bất ngờ ,đó là rất lười tắm! Trong một lần đi dự sinh nhật, chú gấu đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Cùng lắng nghe “Gấu trắng đi sinh nhật” để khám phá câu chuyện thú vị và bài học nhỏ về giữ gìn vệ sinh nhé!
VOV.VN - Một cô gái kết bạn với cây dẻ trong rừng và giữa họ dần hình thành một tình bạn đặc biệt. Nhưng khi cây dẻ bị đốn hạ để đóng thuyền, điều gì sẽ xảy ra? Cùng lắng nghe truyện cổ tích Nhật Bản “Cây dẻ trả ơn” để khám phá câu chuyện cảm động về tình bạn và lòng biết ơn.