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Truyện cổ tích: “Nàng tiên trong ống tre”
Thứ Tư, 21:00, 21/10/2026

Truyện cổ tích: “Nàng tiên trong ống tre”

VOV.VN - Một nàng tiên nhỏ xíu như ngón tay út sống trong ống tre giữa rẫy dưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng tử đã đưa nàng bước vào hành trình đầy thử thách. Liệu nàng Út có vượt qua những mưu kế hiểm hóc và tìm được hạnh phúc? Các bé cùng nghe truyện cổ tích “Nàng tiên trong ống tre” nhé!

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