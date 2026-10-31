VOV.VN - Truyện cổ tích “Sự tích hòn đảo thuyền” kể về người con trai giàu có nhưng bất hiếu, nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ già, để rồi phải đối mặt với hậu quả đau lòng từ chính hành động của mình.
VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.
VOV.VN - Một nàng tiên nhỏ xíu như ngón tay út sống trong ống tre giữa rẫy dưa. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hoàng tử đã đưa nàng bước vào hành trình đầy thử thách. Liệu nàng Út có vượt qua những mưu kế hiểm hóc và tìm được hạnh phúc? Các bé cùng nghe truyện cổ tích “Nàng tiên trong ống tre” nhé!
VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.