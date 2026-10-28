Truyện cổ tích Thái Lan: “Tham ăn”

VOV.VN - Truyện cổ tích “Tham ăn” kể về vị quan giàu có nhưng keo kiệt, bị hai anh nông dân lém lỉnh cho một bài học nhớ đời. Câu chuyện mang đến tiếng cười và bài học ý nghĩa về thói tham lam trong cuộc sống.
VOV.VN - Mải mê xem tiên đánh cờ trên núi, Vương Chất không ngờ khi trở về, trần gian đã trải qua hàng trăm năm. Cùng khám phá câu chuyện kỳ thú trong truyện cổ tích “Vương Chất gặp tiên”.
VOV.VN - Từng hết lòng cưu mang gia đình người bạn quá cố, vì sao Nguyễn Đình Phương bỗng trở nên lạnh nhạt khi họ lâm cảnh túng quẫn? Đằng sau sự đổi thay ấy là một tấm lòng và cách giúp người thật bất ngờ. Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Trọng nghĩa khinh tài”.
VOV.VN - Vì sao người dân trong một vương quốc xa xôi bỗng mang trên mình những chiếc gai nhọn? Điều gì đã khiến những bông hoa đỏ thắm mọc lên từ nơi an nghỉ của chàng hoàng tử có thân thể trong suốt như pha lê? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích thế giới “Sự tích hoa hồng”.