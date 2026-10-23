Truyện cổ tích thế giới: “Công chúa bán than”

VOV.VN - Truyện cổ tích “Công chúa bán than” kể về hành trình xây dựng cuộc sống bằng đôi tay lao động, lòng nhân hậu và sự kiên trì của nàng công chúa út.
VOV.VN - Bạn có tò mò về thời thơ ấu của những người nổi tiếng không? Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi kỳ này, hãy cùng chúng mình gặp lại NSND Văn Chương - người sở hữu giọng ngâm thơ "ngọt lịm" ru bao giấc ngủ tuổi thơ - để lắng nghe những kỷ niệm thú vị của chú qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Quỳnh.
VOV.VN - "Nhâm nhi Tết" từ lâu đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu của các bạn nhỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng đã chính thức ra mắt ấn phẩm thứ 7 của dòng sách đặc biệt này thông qua sự kiện “Đọc sách đón Xuân” đầy thú vị.
VOV.VN - Có một làng Ghe nằm giữa những đồi thông xanh ngắt, nơi mùi khoai nướng hòa quyện vào làn khói bếp thơm nồng vị lá thông, lá tràm. Thế nhưng, đằng sau vẻ yên bình ấy lại là những “cuộc chiến” đầy tinh nghịch giữa đám trẻ xóm Giữa và xóm Đồi.