VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.
VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Những câu chuyện tuổi thơ luôn mang theo bài học dịu dàng về tình người và cách ứng xử trong cuộc sống. “Kể chuyện và hát ru cho bé” hôm nay đưa các em đến với tiếng cười hóm hỉnh của truyện “Chàng rể và bố vợ”, rồi lắng lại cùng thông điệp yêu thương, sẻ chia qua câu chuyện “Cho đi và nhận lại”.
VOV.VN - Thế giới quanh ta luôn ẩn chứa những "bí mật" thật thú vị về sự trưởng thành như thế đấy! Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ đến thăm một nông trại vui vẻ để giải mã câu chuyện của những người bạn nhỏ.