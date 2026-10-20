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Truyện cổ tích Việt Nam: “Bầu tiên và gậy rút”
Thứ Ba, 21:00, 20/10/2026

Truyện cổ tích Việt Nam: “Bầu tiên và gậy rút”

VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.

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