Truyện kể: “Chiếc bánh khổng lồ”

VOV.VN - “Kể chuyện và hát ru” đưa các bé bước vào hành trình khám phá đầy thú vị qua những câu chuyện về chú cáo Nâu, chú Thạch Sùng và chiếc giày thơm giữa kinh thành xưa. Từ đó, chương trình gửi gắm bài học về sự hiểu biết, lòng nhân ái và cách nhìn nhận thế giới bằng trái tim biết yêu thương, sẻ chia.
VOV.VN - Trong chương trình "Kể chuyện và hát ru cho bé" hôm nay, các bạn nhỏ sẽ được đồng hành cùng một cậu bé thông minh vượt qua những thử thách oái oăm của nhà vua, học về giá trị của sự trung thực qua những hạt giống "không nảy mầm" và cảm nhận tình bạn ấm áp của muôn loài nơi rừng xanh.
VOV.VN - Trong chương trình Kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta sẽ cùng du hành qua những điển tích về bầu trời lung linh, gặp gỡ cậu bé Thờ Mênh Chây thông minh của đất nước Campuchia và học cách trân trọng những người bạn nhỏ bé quanh mình.
VOV.VN - Chương trình "Kể chuyện và hát ru" hôm nay là chuỗi những bất ngờ thú vị dành cho các bé. Chúng mình sẽ cùng dự cuộc thi sắc đẹp của muôn loài hoa để hiểu về giá trị riêng của mỗi người, cùng anh em nhà Chuột Chũi tạo nên điều kỳ diệu từ những hạt ngô nhỏ bé, và lắng nghe tâm sự chưa từng kể của bạn Bão Cát.
VOV.VN - Thế giới muôn loài luôn ẩn chứa những bài học giản dị mà sâu sắc. Qua những câu chuyện về chó, mèo và các loài chim, chương trình đưa các bé khám phá ý nghĩa của lòng trung thành, sự chính trực, tình yêu thương và cả hậu quả của lòng tham, đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.
VOV.VN - Trong văn hóa Á Đông, trái đào biểu trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Từ huyền thoại cậu bé phi thường ở Nhật Bản đến câu chuyện chú chim nhỏ đánh mất sự trung thực, những câu chuyện quanh trái đào gửi gắm bài học sâu sắc về lòng dũng cảm và sự thật thà cho trẻ nhỏ.