Truyện kể “Con chó tham lam”

VOV.VN - Từ những tình huống hấp dẫn, chương trình giúp các em nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc sở hữu thật nhiều, mà từ sự biết đủ và lòng tốt với mọi người.
VOV.VN - Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới sẽ đưa các em nhỏ tuổi bước vào thế giới kỳ diệu của trí tưởng tượng và những bài học nhân văn sâu sắc. Qua từng câu chuyện sinh động, các bé sẽ bật cười trước những màn đối đáp thông minh, đồng thời học cách yêu thương, sẻ chia và trân trọng những điều giản dị.
VOV.VN - Thế giới các loài chim sẽ mở ra đầy sinh động qua những câu chuyện giàu trí tưởng tượng và bài học ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Từ loài chim báo hiệu mùa xuân, tình bạn đẹp giữa muông thú đến sức mạnh đoàn kết để vượt qua mùa đông khắc nghiệt, mỗi câu chuyện đều giúp các bé thêm yêu thiên nhiên.
VOV.VN - Những câu chuyện ngụ ngôn gần gũi về thế giới loài vật đưa các em nhỏ bước vào hành trình khám phá lòng dũng cảm, tình yêu thương và giá trị của tự do. Qua chú chim chìa vôi, chim gáy hay cuộc đối thoại giữa hổ và ngựa, nhiều bài học đầu đời ý nghĩa được gửi gắm nhẹ nhàng, cảm xúc.
VOV.VN - Câu chuyện đưa các em nhỏ bước vào hành trình kỳ ảo của một chàng trai mải mê theo đuổi phú quý và trường sinh. Sau giấc mộng nơi đỉnh núi tiên, khi trở về chứng kiến mọi thứ đổi thay, chàng mới hiểu giá trị bền vững nhất không nằm ở danh vọng mà ở tri thức và tâm hồn.
VOV.VN - Từ những câu chuyện gần gũi về thế giới loài vật, chương trình đưa các em nhỏ khám phá bài học đầu đời về sự cẩn trọng, trách nhiệm và đức tính khiêm tốn. Qua hình ảnh voi con, chú chim non hay những chuyến rong chơi lạc bước, các bé thêm hiểu giá trị của tình yêu gia đình và hành trình trưởng thành.