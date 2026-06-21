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Truyện kể dân gian "Cóc kiện trời"
Chủ Nhật, 21:00, 21/06/2026

Truyện kể dân gian "Cóc kiện trời"

VOV.VN - Từ những truyền thuyết dân gian về gia vị quen thuộc đến chuyến phiêu lưu trên hành tinh bí đỏ, chương trình mang đến cho các em nhỏ những bài học bổ ích về sự cẩn thận, tính tự lập và tinh thần sẻ chia.

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