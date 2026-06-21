Truyện kể dân gian "Cóc kiện trời"

VOV.VN - Từ những truyền thuyết dân gian về gia vị quen thuộc đến chuyến phiêu lưu trên hành tinh bí đỏ, chương trình mang đến cho các em nhỏ những bài học bổ ích về sự cẩn thận, tính tự lập và tinh thần sẻ chia.
VOV.VN - Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, các bé sẽ cùng chú Thỏ trắng vượt qua hiểm nguy nhờ sự thông minh, học cách đối nhân xử thế chân thành qua câu chuyện của Bồ câu và Sáo.
VOV.VN - "Thơ với chúng em" – một góc nhỏ nhưng đầy sức hút trong Ngày Thơ Việt Nam tại Thái Nguyên đã mang đến những trải nghiệm khó quên cho các bạn học sinh cuối cấp trung học cơ sở.
VOV.VN - Những ngày áp Tết luôn mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc và niềm vui, cùng không khí rộn ràng của những phong vị quen thuộc: Từ sắc đỏ của hoa đào, bánh chưng xanh đến mùi hương lá mùi già thanh khiết tỏa lan trong gió lạnh.
VOV.VN - Mùa xuân không chỉ mang đến những sắc màu rực rỡ của cỏ cây mà còn là khởi đầu của niềm hy vọng và sự gắn kết. Trong không gian tràn đầy cảm xúc có nhiều sáng tác ấn tượng, giàu hình ảnh chủ đề “Quà tặng mùa xuân”, hai bạn nhỏ Yến Nhi và Gia Bách sẽ cùng chúng mình khám phá những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
VOV.VN - Bạn có tò mò về thời thơ ấu của những người nổi tiếng không? Trong chương trình Văn nghệ Thiếu nhi kỳ này, hãy cùng chúng mình gặp lại NSND Văn Chương - người sở hữu giọng ngâm thơ "ngọt lịm" ru bao giấc ngủ tuổi thơ - để lắng nghe những kỷ niệm thú vị của chú qua cuộc trò chuyện với chị Thúy Quỳnh.