Truyện kể: “Sự tích hoa bất tử”

VOV.VN - Qua câu chuyện "Sự tích hoa bất tử", các em nhỏ sẽ khám phá nguồn gốc của loài hoa đặc biệt và cảm nhận vẻ đẹp của lòng biết ơn, sự hy sinh cùng tình yêu thương chân thành.
VOV.VN - Những câu chuyện ngụ ngôn gần gũi về thế giới loài vật đưa các em nhỏ bước vào hành trình khám phá lòng dũng cảm, tình yêu thương và giá trị của tự do. Qua chú chim chìa vôi, chim gáy hay cuộc đối thoại giữa hổ và ngựa, nhiều bài học đầu đời ý nghĩa được gửi gắm nhẹ nhàng, cảm xúc.
VOV.VN - Câu chuyện đưa các em nhỏ bước vào hành trình kỳ ảo của một chàng trai mải mê theo đuổi phú quý và trường sinh. Sau giấc mộng nơi đỉnh núi tiên, khi trở về chứng kiến mọi thứ đổi thay, chàng mới hiểu giá trị bền vững nhất không nằm ở danh vọng mà ở tri thức và tâm hồn.
VOV.VN - Từ những câu chuyện gần gũi về thế giới loài vật, chương trình đưa các em nhỏ khám phá bài học đầu đời về sự cẩn trọng, trách nhiệm và đức tính khiêm tốn. Qua hình ảnh voi con, chú chim non hay những chuyến rong chơi lạc bước, các bé thêm hiểu giá trị của tình yêu gia đình và hành trình trưởng thành.
VOV.VN - Ba món bảo vật kỳ diệu tưởng chừng sẽ mang lại may mắn cho ba anh em, nhưng lòng kiêu hãnh và sự cả tin đã khiến họ rơi vào âm mưu của một nàng công chúa tham lam, xảo quyệt. Câu chuyện cổ tích “Nàng công chúa tham lam” đưa các bé bước vào hành trình phiêu lưu hấp dẫn cùng những bài học ý nghĩa.
VOV.VN - Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới sẽ đưa các em nhỏ tuổi bước vào thế giới kỳ diệu của trí tưởng tượng và những bài học nhân văn sâu sắc. Qua từng câu chuyện sinh động, các bé sẽ bật cười trước những màn đối đáp thông minh, đồng thời học cách yêu thương, sẻ chia và trân trọng những điều giản dị.