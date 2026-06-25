Truyện kể: “Sự tích hoa bất tử”

Truyện cổ tích: Vương Chất gặp tiên

VOV.VN - Câu chuyện đưa các em nhỏ bước vào hành trình kỳ ảo của một chàng trai mải mê theo đuổi phú quý và trường sinh. Sau giấc mộng nơi đỉnh núi tiên, khi trở về chứng kiến mọi thứ đổi thay, chàng mới hiểu giá trị bền vững nhất không nằm ở danh vọng mà ở tri thức và tâm hồn.