VOV.VN - Truyện ngụ ngôn “Ếch và Cua” kể về cuộc đối đầu giữa chú ếch hiền lành và loài cua tham lam. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cóc thông minh, ếch đã tìm ra cách bảo vệ mình, mang đến cho các bé bài học thú vị về sự thông minh và lòng tham.
VOV.VN - Cô Tấm hiền lành phải chịu bao bất công và nhiều lần bị mẹ con Cám hãm hại. Điều kỳ diệu nào đã giúp Tấm vượt qua những lần bị hãm hại? Từ chú cá bống nhỏ bé, chiếc giày đánh rơi đến quả thị thơm, mỗi chi tiết đều mở ra một bất ngờ thú vị.
VOV.VN - Những chú sóc đất tí hon làm cách nào để cứu các loài vật trên thảo nguyên khỏi hiểm nguy từ bầu trời? Truyện “Tí hon canh bầu trời” đưa các bé đến với người bạn nhỏ nhanh trí, dũng cảm, để thấy rằng dù bé nhỏ, mỗi chúng ta vẫn có thể làm những việc có ích, mang lại bình yên cho mọi người.
VOV.VN - Một quả bầu nhỏ bé lại chứa cả thế giới kỳ diệu, còn chiếc gậy có thể rút ngắn muôn trùng đường đất. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu bé chăn bò Trịnh Phát Giác theo chân ông lão bí ẩn bước vào cõi tiên? Mời các bé cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam “Bầu tiên và gậy rút”.