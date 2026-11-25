Ngày 25/11, triển lãm cá nhân thứ ba của họa sĩ Đặng Thanh Huyền mang tên "Nơi những dòng chảy gặp nhau" khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Sau triển lãm "Nơi thời gian chậm lại" vào tháng 3/2025, nữ họa sĩ trở lại với 54 sáng tác mới, từ tranh chân dung, phong cảnh đến những thử nghiệm mang tính trừu tượng.

Hoạ sĩ Đặng Thanh Huyền.

Trong số các tác phẩm được giới thiệu, Đặng Thanh Huyền chọn "Nắng qua miền sông nước", "Bình yên bắt đầu" và "Câu chuyện của tôi" là ba bức tranh mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất.

"Nắng qua miền sông nước" có kích thước 120x240 cm, được thực hiện từ cảm hứng sau chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia cùng gia đình. Thay vì tái hiện một địa điểm cụ thể, nữ họa sĩ tìm cách diễn tả cảm nhận về không gian rộng mở, ánh nắng và nhịp sống vùng sông nước.

Chuyến đi còn mang đến chất liệu cho nhiều sáng tác khác, từ những ngôi nhà ven sông, thuyền bè đến đời sống của người dân hai bên bờ. Ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ Campuchia trở thành nguồn cảm hứng cho các bức chân dung. Hình ảnh chú mèo nhỏ giữa những gương mặt đá cổ kính tại đền Bayon gợi ý tưởng cho tác phẩm "Bayon và chú mèo con".

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền và NSƯT Thanh Quý.

"Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật", Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Trong khi đó, tác phẩm "Bình yên bắt đầu" xuất phát từ những trải nghiệm gần gũi trong gia đình. Sau triển lãm năm 2025, gia đình Đặng Thanh Huyền đón thêm một thành viên mới. Việc làm mẹ thêm lần nữa khiến nữ họa sĩ có những suy nghĩ khác về thời gian và các giá trị trong cuộc sống.

Điều cô muốn thể hiện trong bức tranh không đơn thuần là sự giống thật của nhân vật mà là mối liên kết giữa mẹ và con thông qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng.

"Tôi nhận ra rằng có những điều trước đây mình từng xem là quan trọng, giờ không còn quá lớn lao; trong khi những khoảnh khắc rất bình thường bên gia đình lại trở nên vô cùng quý giá", nữ họa sĩ nói.

Với bức chân dung tự họa "Câu chuyện của tôi", Đặng Thanh Huyền nhiều lần điều chỉnh cách thể hiện khuôn mặt, ánh sáng và bố cục, đồng thời tránh sa vào việc trau chuốt hình ảnh bản thân. Đây cũng là dịp để cô nhìn lại chính mình trong hành trình gắn bó với hội họa.

Tác phẩm "Bình yên bắt đầu".

Triển lãm lần này ghi nhận những thay đổi trong ngôn ngữ tạo hình của Đặng Thanh Huyền. Nếu trước đây chú trọng cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác của hình ảnh, nữ họa sĩ hiện muốn giản lược chi tiết để tập trung hơn vào màu sắc, ánh sáng và cảm xúc.

Ở tranh chân dung, cô ưu tiên cách xử lý các mảng sáng tối nhằm giữ được thần thái của nhân vật. Với tranh phong cảnh, nét cọ được sử dụng phóng khoáng hơn, màu sắc có thể thay đổi theo cảm nhận của tác giả thay vì tái hiện nguyên vẹn cảnh vật.

Nữ họa sĩ cũng thử nghiệm những bố cục mà màu sắc, đường nét và nhịp điệu mảng hình giữ vai trò chủ đạo, song khẳng định không từ bỏ nền tảng hội họa hiện thực.

"Tôi vẫn trân trọng vẻ đẹp của hội họa cổ điển, sự chính xác của hiện thực và những rung động ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng. Nhưng thay vì lựa chọn đứng hẳn về một phía, tôi muốn tìm ra sự giao thoa giữa những giá trị ấy để hình thành tiếng nói riêng", Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Một số tác phẩm trong triển lãm.

Dành hơn một năm sáng tác và hoàn thiện các tác phẩm, nữ họa sĩ đồng thời phải cân đối thời gian giữa chăm sóc gia đình, điều hành công việc kinh doanh và hoạt động hội họa. Có những bức tranh được hoàn thành nhanh chóng, nhưng cũng có tác phẩm phải chỉnh sửa nhiều lần. Với cô, quyết định khi nào nên dừng cọ đôi khi còn khó hơn việc tiếp tục hoàn thiện bức tranh.

Tên gọi "Nơi những dòng chảy gặp nhau" không chỉ gợi nhắc hình ảnh dòng Mekong kết nối những vùng đất và nền văn hóa, mà còn mang ý nghĩa về sự giao thoa giữa ký ức, thời gian, các mối quan hệ và trải nghiệm cá nhân.

Nhìn lại ba triển lãm cá nhân, nếu "Hương sắc Hà Thành" gắn với ký ức về Hà Nội, "Nơi thời gian chậm lại" hướng đến gia đình và những điều thân thuộc, thì triển lãm lần này mở rộng sang những trải nghiệm văn hóa và các sáng tác mang tính chiêm nghiệm.

"Tôi không xem ‘Nơi những dòng chảy gặp nhau’ là một sự tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn sáng tác mới", nữ họa sĩ bày tỏ.

Triển lãm "Nơi những dòng chảy gặp nhau" kéo dài đến ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.