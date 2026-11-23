Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối sản phẩm đặc trưng

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Màn đồng diễn áo dài.

Sáng 22/11, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại ba khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Các không gian trưng bày được tổ chức đa dạng, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, di sản, lễ hội, ngành nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh hoạt động triển lãm, người dân và du khách còn có dịp tham gia giao lưu dân ca, dân vũ, thưởng thức các màn trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Đáng chú ý, không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm OCOP tiêu biểu tạo cơ hội quảng bá những sản phẩm đặc trưng của địa phương, kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng và các đối tác thương mại.

Việc kết hợp hoạt động văn hóa với giới thiệu sản phẩm địa phương góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn, phát huy mà còn có thêm điều kiện chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cùng ngày, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ diễn ra chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”. Chương trình kéo dài đến ngày 24/11, giới thiệu nhiều sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật, tái hiện những dấu ấn lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa cùng đời sống của cộng đồng các dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, xây dựng không gian đọc và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan. Những hoạt động này góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời tạo không gian giao lưu, tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống.

Quảng bá hình ảnh Phú Thọ qua nghệ thuật và du lịch

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, mang đến cho người dân và du khách góc nhìn đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, di sản và con người vùng Đất Tổ.

Triển lãm gồm bốn không gian nội dung: “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ”; “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa”; “Con người Phú Thọ - Bản sắc và sức sống” và “Phú Thọ qua ống kính nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào”.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phú Thọ.

Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và đời sống văn hóa của các dân tộc được tái hiện sinh động. Đặc biệt, không gian giới thiệu các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Khắc Hào mang đến những góc nhìn nghệ thuật riêng về vùng đất và con người Phú Thọ, trong đó có bộ ảnh đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thưởng lãm nghệ thuật, triển lãm còn là hoạt động quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và sức sống của con người Phú Thọ được lan tỏa tới đông đảo công chúng.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, triển lãm, Phú Thọ còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố và trải nghiệm di sản tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Các hoạt động thể thao cũng góp phần tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng, tiêu biểu là Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026”. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương.

Khách hàng tham quan, trải nghiệm tại hội trại.

Tại cơ sở, nhiều hoạt động được tổ chức gắn với đặc trưng văn hóa và lợi thế du lịch của từng địa phương. Nổi bật có Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc; hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường tại xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai; các chương trình trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch. Trong khuôn khổ sự kiện còn có Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất, góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, khai thác giá trị văn hóa bản địa và mở rộng các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với xúc tiến du lịch tại từng địa phương được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và khai thác giá trị di sản. Đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và sinh kế cho người dân.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phú Thọ không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội kết nối văn hóa với kinh tế, thương mại và dịch vụ. Thông qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ di sản tiếp tục được đề cao, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ, thúc đẩy du lịch cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số hình ảnh trong ngày khai mạc: